Hà Nội: Phát hiện hơn 900 tài xế vi phạm nồng độ cồn qua 2 ngày thực hiện cao điểm

TPO - Tại Hà Nội, trong hai ngày đầu thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT đã xử lý 916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 872 mô tô, 26 ô tô và 18 phương tiện khác...

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, thống kê trong ngày 19/10, theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT đã kiểm soát 119.585 lái xe (3.838 xe khách, 9.366 xe tải, 27.585 xe con, 76.932 xe mô tô, 50 xe ô tô chuyên dùng, 1.814 xe thô sơ); phát hiện và lập biên bản xử lý 4.515 trường hợp (20 xe tải, 127 xe con, 4.307 xe mô tô, 61 xe thô sơ và phương tiện khác).

Qua phân tích về độ tuổi vi phạm của Cục CSGT: Dưới 18 tuổi 65 trường hợp (chiếm 1,4%); từ 18 – 35 tuổi 1.179 trường hợp (chiếm 26,1%%); từ 36-55 tuổi 2.577 trường hợp (chiếm 57,1%); trên 55 tuổi 628 trường hợp (chiếm 14%); trong đó có 19 phụ nữ vi phạm (18 mô tô và 1 xe đạp điện).

Theo Cục CSGT, việc kiểm soát này tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Bên cạnh đó, các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, xử lý theo chức năng và đặc thù của địa bàn.