CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Trưa 18/10, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn. Các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

nong-do-con-1245-4436.jpg
Lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp với Công an sở tại kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đơn vị đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm với lực lượng CSGT toàn quốc.

Các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến, nút giao trọng điểm trên toàn địa bàn thành phố.

Trong đó, các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

nong-do-con-15.jpg
Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô.

Đợt kiểm tra chuyên đề lần này được Cục CSGT phát động trên phạm vi toàn quốc, với chủ trương tổ chức ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ, nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Trong thời gian tới Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ bố trí lực lượng kiểm tra khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối, phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.

Thanh Hà
#Kiểm tra nồng độ cồn #An toàn giao thông Hà Nội #Chống vi phạm giao thông #Phòng CSGT Hà Nội #Chủ trương kiểm tra đồng loạt #Giảm tai nạn do rượu bia #Xây dựng văn hóa giao thông an toàn #Phối hợp lực lượng chức năng

