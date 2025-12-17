Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I: Dấu mốc của khối đại đoàn kết

TPO - Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là dấu mốc chính trị quan trọng, khẳng định vai trò trung tâm của MTTQ trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong hai ngày 16 và 17/12, tại Đắk Lắk diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu dấu mốc chính trị quan trọng sau hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên.

Đại hội khẳng định vai trò trung tâm của MTTQ trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu khai mạc, ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính trị. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mở ra giai đoạn phát triển mới của MTTQ và khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, phát biểu khai mạc.

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đổi mới theo hướng số hóa với hơn 20.300 cuộc, thu hút gần 1,94 triệu lượt người; tiếp nhận, phản ánh trên 1.300 ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu với 7 cuộc giám sát cấp tỉnh, hơn 1.300 cuộc giám sát ở cơ sở; phản biện 590 dự thảo văn bản, góp ý trên 1.200 văn bản quy phạm pháp luật.

Các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động lớn tạo sức lan tỏa sâu rộng, nổi bật là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 100% kế hoạch với 8.915 căn nhà. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động trên 386 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà ở, sinh kế cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo.

Công tác cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai kịp thời, minh bạch; riêng năm 2025, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận và phân bổ hơn 348 tỷ đồng cùng hàng nghìn tấn hàng hóa, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống sau bão lũ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, khẳng định Đại hội lần thứ I là dấu mốc chính trị có ý nghĩa đặc biệt.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định Đại hội lần thứ I là dấu mốc chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận và khát vọng phát triển của toàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”, “khu dân cư số”; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận bản lĩnh, gần dân, sát dân.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, phát biểu.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh: Thực tiễn phòng, chống thiên tai thời gian qua tiếp tục khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; MTTQ các cấp cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát huy, huy động hiệu quả các nguồn lực trong Nhân dân phục vụ phát triển đất nước và địa phương.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I thành công tốt đẹp.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 116 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương cử ông Y Giang Gry Niê Knơng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.