Vụ cá sấu sổng chuồng cắn chân thầy giáo: Người nuôi bị phạt hơn 300 triệu đồng

Ông N.M.T., người nuôi con cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh, bị phạt hành chính 315 triệu đồng vì hành vi nuôi nhốt trái phép động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 17/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính ông N.M.T. (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu) với số tiền 315 triệu đồng vì hành vi nuôi nhốt trái phép động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Con cá sấu sổng chuồng, cắn rách chân thầy giáo ở Tây Ninh. Ảnh: AD.

Trước đó, vào ngày 27/10, một giáo viên tại Trường THCS xã Thuận Mỹ trong lúc kéo dớn tại mương nước sau nhà đã bị một con cá sấu bất ngờ tấn công, gây thương tích nghiêm trọng ở chân. Người dân địa phương đã kịp thời can thiệp, bắt giữ con cá sấu, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chân thầy giáo bị thương do bị cá sấu cắn. Ảnh: AD.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định con cá sấu thuộc quyền sở hữu của ông N.M.T. Theo lời khai của ông T., ông nhận nuôi con cá sấu từ một thành viên trên mạng xã hội cách đây 4 năm. Khi cá sấu sổng chuồng, ông T. đã tự tìm kiếm nhưng không báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tây Ninh xác định đây là cá thể Cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus), thuộc nhóm IB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt theo pháp luật Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể này, đồng thời chuồng trại nuôi nhốt không đảm bảo an toàn, dẫn đến sự cố gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2022), ông T. đã bị xử phạt hành chính với mức phạt 315 triệu đồng do hành vi nuôi nhốt trái phép động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.