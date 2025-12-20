Kiểm tra gần 1.000 xe đưa đón học sinh Hà Nội, phát hiện một số bất cập

TPO - Trong 2 ngày qua, Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải (GTVT), Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra, rà soát các điều kiện hoạt động của gần 1.000 xe đưa đón học sinh trên địa bàn 17 phường, xã. Các tổ công tác đã phát hiện một số bất cập.

Đại diện Phòng Kiểm tra GTVT, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đây là một trong những hoạt động trọng tâm, trọng điểm của đợt tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo các đơn vị chấp hành đẩy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho hành khách và an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng chức năng tại Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra xe khách chở học sinh trong 2 ngày qua.

Riêng trong ngày 19/12, Đội Kiểm tra GTVT khu vực 2 đã kiểm tra thực tế gần 1.000 xe đưa đón học sinh của 61 trường, trên địa bàn 17 phường, xã của Hà Nội. Kết quả báo cáo nhanh của các tổ công tác cho thấy, hầu hết các xe đều có đầy đủ thiết bị an toàn như: Bình chữa cháy; còi báo động trong xe; camera hành trình…

Đại diện Phòng Kiểm tra GTVT, Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá, cơ bản các xe đều chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật đối với xe đưa đón học sinh. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.

Trong đó có việc, một số xe đặt bình chữa cháy tại vị trí gầm ghế thấp, cố định chặt bằng dây đai hoặc vòng thép, khi xảy ra cháy sẽ không kịp lấy ra sử dụng. Hoặc búa cứu nạn cũng bị buộc chặt lên vách thành xe; thậm chí trên nhiều phương tiện không thể dùng tay không để tháo búa phá kính.

Theo đại diện Phòng Kiểm tra GTVT, việc cố định một số thiết bị an toàn như vậy có thể dẫn đến hậu quả khôn lường khi xe gặp sự cố cháy nổ, tai nạn, hoặc học sinh bị bỏ quên trong xe.

Sau khi phát hiện các hạn chế, tồn tại này, các tổ công tác đã yêu cầu doanh nghiệp (DN) vận tải khắc phục, ký cam kết không để xảy ra các tồn tại này.

Phòng Kiểm tra GTVT cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với xe kinh doanh vận tải hành khách để tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT, an toàn cho hành khách cũng như hỗ trợ DN vận tải củng cố công tác quản lý phương tiện và người lái.