Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Bộ đội 'vượt nắng, thắng mưa' giúp dân vùng lũ dựng nhà

TP - Ở vùng từng là “tâm lũ” của Gia Lai, những ngày này, nhịp sống dường như gắn chặt với tiếng cuốc xẻng, tiếng trộn vữa và bước chân hối hả của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội. Họ dãi nắng dầm mưa, chạy đua với thời gian để sớm dựng lại mái ấm cho người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

“Ðược các chú bộ đội xuống phụ giúp, tôi mừng lắm”

Căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Thu Hồng (57 tuổi, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) bị lũ cuốn sập hoàn toàn trong trận ngập lịch sử vừa qua (tháng 11/2025). Chồng bà Hồng vừa qua đời chưa được bao lâu, để lại mình bà xoay xở giữa cảnh hoang tàn.

“Bữa đó mưa lớn cùng với nước dâng cao, căn nhà trụ không nổi nên đổ sập. May mắn có Nhà nước hỗ trợ cho 60 triệu đồng, rồi các nhà hảo tâm giúp đỡ, tôi vay mượn thêm nữa để gắng dựng lại cái nhà cho có nơi che nắng che mưa. Mấy ngày nay được các chú bộ đội xuống phụ giúp, tôi mừng lắm. Chứ thật lòng, chồng vừa mất, trong nhà chẳng còn ai để đỡ đần”, bà Hồng xúc động nói.

Trong gian bếp chắp vá, phần duy nhất còn trụ lại của căn nhà sau trận thiên tai lịch sử, bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà kể, trước bão, bà được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán. Sáng hôm sau bà trở về, căn nhà đã bị xiêu vẹo. Chưa kịp khắc phục thì lũ bất ngờ ập đến, khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn.

“Nhà có hai mẹ con mà tôi thì đau ốm liên miên, chẳng làm nổi gì. May có mấy chú bộ đội tới hỗ trợ kịp thời, chứ thật tình tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, tôi mừng lắm, nhưng cũng phải vay mượn thêm khắp nơi. Giờ cứ ghi nợ đó, dựng được cái nhà cho ổn định rồi tính tiếp. Nếu không có các chú bộ đội giúp, chắc tiền thuê người phụ, tiền thợ mẹ con tôi chẳng kham nổi”, bà Cúc xúc động nói.

Mấy ngày nay bà Đoàn Thị Lan (64 tuổi, xã Tuy Phước Bắc), nấu cơm cho các cán bộ, chiến sĩ đang giúp gia đình bà Cúc dựng lại nhà. “Thấy mấy chú bộ đội về tận nơi giúp dân, ai cũng thương lắm. Vừa tội chị Sáu (bà Cúc - PV), rồi thấy các chú bộ đội làm việc vất vả nên tôi cố gắng san sẻ chút công việc, hỗ trợ nấu bữa cơm cho anh em có sức làm tiếp”, bà Lan nói.

Không gây phiền hà, khó khăn thêm cho nhân dân

Trong căn nhà xây dựng dở dang của hộ ông Nguyễn Đãi (xã Tuy Phước Đông), hình ảnh những người lính áo xanh miệt mài trộn vữa, bưng gạch, dựng tường đã trở nên quen thuộc với bà con trong vùng.

Tranh thủ phút nghỉ tay uống ngụm nước, Trung úy Mai Hải Đăng, cán bộ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), chia sẻ, anh vốn quen tay với nghề thợ điện, nhưng những ngày này lại trở thành thợ xây bất đắc dĩ. Anh cũng như nhiều đồng đội tự học hỏi nghề xây, nhanh chóng thạo việc với hy vọng góp sức dựng lại mái nhà cho người dân sau trận lũ.

Theo Trung úy Đăng, những ngày đầu tham gia xây dựng, anh và đồng đội có phần bỡ ngỡ. Tuy nhiên, may mắn chủ nhà là thợ xây lành nghề, trực tiếp hướng dẫn từng công đoạn, giúp tổ công tác nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp nhịp nhàng hơn. Để hoàn thiện nhanh nhất có thể, các cán bộ, chiến sĩ đã ăn ở ngay tại gian nhà phía sau còn sót lại của gia đình ông Đãi.

Bộ đội hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Cúc ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai Ảnh: Trương Định

Mỗi ngày, Trung úy Đăng và đồng đội dậy từ tinh mơ, người chuẩn bị công việc cho ngày mới, người được phân công đi chợ mua đồ ăn sáng và thực phẩm cho cả ngày. Sau bữa sáng, cả tổ ngồi lại bàn bạc công việc, tính toán tiến độ, đúng 7 giờ là đồng loạt vào việc. “Khi nhận nhiệm vụ, ai cũng cảm thấy rất tự hào”, Trung úy Đăng nói.

Cũng theo Trung úy Đăng, sự động viên, sẻ chia chân tình của bà con xung quanh chính là nguồn động lực lớn để cả tổ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hoàn thành căn nhà đúng tiến độ. “Chúng tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể, để gia đình ông Đãi sớm có chỗ ở ổn định, kịp đón Tết cổ truyền trong ngôi nhà mới”, Trung úy Đăng nói.

Có mặt tại xã Tuy Phước Đông từ những ngày đầu triển khai hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa sau bão lũ, Trung sĩ Đoàn Mạnh Sơn (Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân) nhận thấy việc trực tiếp tham gia xây dựng lại nhà cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là niềm tự hào của người lính trong thời bình.

Thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân Phát biểu tại lễ ra quân hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bão, lũ (ngày 1/12), Ðại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân. Ðồng thời là nhiệm vụ thiêng liêng thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Ðại tá Vinh yêu cầu, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Ðảng ủy Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai về tổ chức lực lượng hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị sập đổ sau bão lũ. Trong đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, gia đình có nhà bị sập để xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện giúp người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, an toàn.

“Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để bà con sớm có chỗ ở ổn định. Người dân ở đây tình cảm lắm, nhiều khi còn mời anh em sang ăn cơm, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Những sự ấm áp ấy khiến chúng tôi càng thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, Trung sĩ Sơn nói.

Các chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân tham gia hỗ trợ người dân Gia Lai xây dựng nhà ở Ảnh: Trương Định

Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, tại tỉnh Gia Lai lực lượng quân đội đảm nhận hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện 30 căn nhà, Quân đoàn 34 thực hiện 64 căn và Vùng 3 Hải quân thực hiện 6 căn. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thành lập 20 đội thợ. Mỗi đội có từ 10-15 cán bộ, chiến sĩ, trong đó bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các đội thợ xây phải quyết tâm thực hiện với tinh thần thần tốc, nhanh chóng, vượt qua mọi khó khăn thử thách về điều kiện địa hình, thời tiết; thực hiện đúng phương châm “vượt nắng, thắng mưa”, tận dụng tối đa mọi vật chất phương tiện trong biên chế để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất; không gây phiền hà, khó khăn thêm cho bà con nhân dân.