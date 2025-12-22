Camera AI 'bắt lỗi' hơn 1.000 trường hợp, giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 7 ngày

TPO - Sau 7 ngày hệ thống camera và đèn tín hiệu tích hợp công nghệ AI tại Hà Nội đi vào hoạt động, hệ thống đã tự động ghi nhận hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Tại một số nút giao thông ứng dụng “làn sóng xanh”, thời gian chờ được rút ngắn, tình trạng xung đột và ùn ứ cục bộ giảm rõ rệt.

Hình ảnh camera AI nhận diện phương tiện vi phạm.

Nhiều trường hợp dừng đỗ, đón trả khách sai quy định bị phát hiện

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, qua hệ thống camera AI, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm.

Trong đó, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông chiếm 626 trường hợp (ô tô 201 trường hợp, mô tô 425 trường hợp).

Một số hành vi vi phạm khác gồm: dừng, đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ (24 trường hợp); đón, trả hành khách nơi có biển cấm dừng, đỗ (6 trường hợp); không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông (361 trường hợp).

Trước đó, trong 5 ngày đầu, hệ thống camera AI phát hiện 759 trường hợp vi phạm (220 ô tô và 539 mô tô). Các lỗi vi phạm là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 617 trường hợp (ôtô 172 trường hợp, mô tô 445 trường hợp); 91 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm và 32 trường hợp dừng đỗ sai quy định.

Ghi nhận của phóng viên, tại một số nút giao thông có lưu lượng phương tiện lớn như Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, Xã Đàn – Ô Chợ Dừa, Giải Phóng – Trường Chinh; các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Trần Phú... phần lớn người tham gia giao thông chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, dừng chờ trước vạch khi có đèn đỏ.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hệ thống camera AI được thiết lập các quy tắc giám sát giao thông theo từng vị trí lắp đặt.

Cụ thể, hệ thống sẽ tự động giám sát, phát hiện và ghi nhận liên tục 24/7 đối với 28 lỗi vi phạm như: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Dừng đỗ sai quy định; Sai phần đường, làn đường; Chở quá số người quy định; Không đội mũ bảo hiểm; Không thắt dây an toàn; Sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Dữ liệu vi phạm đã kiểm duyệt sẽ tự động đồng bộ sang cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Cục CSGT phục vụ công tác xử lý vi phạm toàn trình trên môi trường điện tử.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Công nghệ AI điều khiển đèn tín hiệu giúp giảm thời gian chờ

Hiện nay, Hà Nội đã ứng dụng công nghệ AI trong điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại nhiều tuyến như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Giải Phóng – Trường Chinh…

Sau khi triển khai, 100% nút giao đều ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng lên (4-18%). Cụ thể, một số nút giao có lưu lượng lớn tăng trên 10%, như: nút Trần Phú – Hoàng Diệu (tăng trên 18%); nút Trần Hưng Đạo – Bà Triệu và nút Trần Hưng Đạo – Quang Trung (tăng khoảng 15–16%); Các nút trên trục Phố Huế – Hàng Bài (tăng phổ biến từ 13–14%).

Một số nút giao có tính chất phức tạp, lưu lượng cao như Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng, Giải Phóng – Trường Chinh… vẫn duy trì mức cải thiện ổn định từ 6–11%, cho thấy hệ thống hoạt động tin cậy trong điều kiện mật độ và lưu lượng phương tiện giao thông lớn.

Người dân dừng chờ đèn đỏ tại các nút giao.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hệ thống điều khiển đèn tín hiệu bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI phản ứng linh hoạt theo biến động lưu lượng, hạn chế tình trạng phân bổ thời gian đèn cố định theo công nghệ cũ. Việc này giúp giảm thời gian chờ, giảm xung đột và ùn ứ cục bộ.

Bên cạnh đó, việc thiết lập “làn sóng xanh” cho phép hệ thống chủ động cảnh báo ùn tắc và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, qua đó giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết.

Đặc biệt, hiện nay hệ thống đã thiết lập được 6 tuyến “làn sóng xanh” tại các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ.

So với hệ thống cũ, hệ thống mới đã giúp rút ngắn 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ trung bình của phương tiện di chuyển trên tuyến, giảm số lần phương tiện phải dừng chờ các nút trên tuyến, giảm hàng chờ đèn đỏ của phương tiện, cải thiện và tăng tốc lưu lượng phương tiện ở các hướng vào nút.