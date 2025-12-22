Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Biển người đổ về Nhà thờ Lớn đón Giáng sinh sớm

TPO - Không cần đợi đến đêm Noel, phố phường Hà Nội đã sớm rộn ràng không khí lễ hội. Từ Nhà thờ Lớn đến phố Hàng Mã, dòng người tấp nập xuống phố, check-in tạo nên một bức tranh Giáng sinh đầy màu sắc và sức sống giữa lòng Thủ đô.

VIDEO: Không khí Giáng sinh sớm ở Nhà Thờ Lớn, Hà Nội
tp-tienphong-446.jpg
Dù còn 2 ngày nữa mới đến chính lễ, khu vực Nhà thờ Lớn đã chật kín người dân và du khách đổ về vui chơi sớm.
tp-tienphong-451.jpg
tp-tienphong-447.jpg
Nổi bật tại khu vực sân trước là cây thông Noel khổng lồ cùng tiểu cảnh hang đá được bài trí công phu, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian.
tp-tienphong-469.jpg
Các ngả đường dẫn vào Nhà thờ như Nhà Chung, Hàng Trống, Ấu Triệu, Lý Quốc Sư… đều đặc kín người, không còn chỗ trống.
tp-tienphong-462.jpg
Vừa cầm điện thoại check-in cùng nhóm bạn, Ánh Dương hào hứng cho biết cả nhóm quyết định đi chơi sớm để tránh cảnh chen chúc và tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh tuyệt vời tại đây.
tp-tienphong-461.jpg
tp-tienphong-465.jpg
Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu giữ những bức hình kỷ niệm trong không gian được trang hoàng lung linh, ấm áp.
tp-tienphong-468.jpg
Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng tìm đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nhà thờ Lớn dịp này.
tp-tienphong-473.jpg
Sự xuất hiện của những 'ông già Noel' nhanh chóng trở thành tâm điểm, được đông đảo người dân và du khách săn đón chụp hình.
tp-tienphong-448.jpg
tp-tienphong-458.jpg
Khác với cảnh lộn xộn mọi năm, vỉa hè quanh Nhà thờ Lớn năm nay thông thoáng nhờ lực lượng công an thường xuyên ra quân nhắc nhở, xử lý lấn chiếm.
tp-tienphong-475.jpg
Cách đó không xa, phố Hàng Mã cũng náo nhiệt không kém. Dòng người chen chân để ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian ngập tràn đồ trang trí.
tp-tienphong-478.jpg
tp-tienphong-476.jpg
Nhiều 'nàng thơ' kỳ công 'lên đồ', hào hứng thả dáng check-in để có những bức hình Giáng sinh ưng ý nhất.
tp-tienphong-480.jpg
tch09160.jpg
tp-tienphong-481.jpg
Các nhà thờ cổ kính khác như Cửa Bắc, Hàm Long... cũng khoác lên mình diện mạo mới lung linh, tấp nập người dân tới thưởng lãm, chụp ảnh.
#Giáng sinh #Hà Nội #check-in #lễ hội #đường phố #Noel #không khí Noel #người dân chụp ảnh giáng sinh

