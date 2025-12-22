Biển người đổ về Nhà thờ Lớn đón Giáng sinh sớm

TPO - Không cần đợi đến đêm Noel, phố phường Hà Nội đã sớm rộn ràng không khí lễ hội. Từ Nhà thờ Lớn đến phố Hàng Mã, dòng người tấp nập xuống phố, check-in tạo nên một bức tranh Giáng sinh đầy màu sắc và sức sống giữa lòng Thủ đô.
Nổi bật tại khu vực sân trước là cây thông Noel khổng lồ cùng tiểu cảnh hang đá được bài trí công phu, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian.
Khác với cảnh lộn xộn mọi năm, vỉa hè quanh Nhà thờ Lớn năm nay thông thoáng nhờ lực lượng công an thường xuyên ra quân nhắc nhở, xử lý lấn chiếm.
Nhiều 'nàng thơ' kỳ công 'lên đồ', hào hứng thả dáng check-in để có những bức hình Giáng sinh ưng ý nhất.
Các nhà thờ cổ kính khác như Cửa Bắc, Hàm Long... cũng khoác lên mình diện mạo mới lung linh, tấp nập người dân tới thưởng lãm, chụp ảnh.