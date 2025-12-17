Gia Lai bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung'

TPO - Sau hơn 15 ngày đêm thi công thần tốc, ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” ở tỉnh Gia Lai đã chính thức khánh thành, mang đến mái ấm vững chắc và niềm tin mới cho người dân sau thiên tai.

Ngày 17/12, tại xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao ngôi nhà mới cho bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, thôn Chánh Hội). Đây là ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai tại tỉnh Gia Lai.

Ngôi nhà do Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) hỗ trợ thi công. Qua hơn 15 ngày đêm tổ chức thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, vượt kế hoạch thời gian do Quân đoàn giao.

Ngôi nhà có tổng diện tích 55m2, kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó, kinh phí Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình dành dụm và vay mượn thêm.

Trong quá trình hỗ trợ gia đình xây nhà, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 luôn quán triệt tinh thần “thần tốc thi công, thần tốc về đích” để phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương và thống nhất với gia đình chuẩn bị vật liệu.

Trong căn nhà mới kiên cố, khang trang, bà Tô Thị Sửa không giấu được niềm xúc động. Bà Sửa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, trực tiếp hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà mới.

“Trong lúc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, chính sự có mặt kịp thời, hỗ trợ tận tình và trách nhiệm của bộ đội đã giúp gia đình có lại mái ấm để ổn định cuộc sống”, bà Sửa xúc động nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chúc mừng gia đình bà Tô Thị Sửa đã có được ngôi nhà mới, đồng thời biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở vượt tiến độ được giao, đảm bảo chất lượng của công trình.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của quân đội trong thời bình.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, coi nhà của nhân dân như nhà của mình, làm việc khẩn trương, tận tụy, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Quân đoàn 34 khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ nhân dân xây lại nhà sau thiên tai.

Đối với 5 căn nhà còn lại do Lữ đoàn phụ trách tại 2 xã Ngô Mây và Phù Cát, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 yêu cầu các lực lượng cần tổ chức thi công đúng thiết kế, đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối; ưu tiên tiến độ nhưng không chủ quan, nóng vội; quyết tâm hoàn thành từng ngôi nhà đạt chất lượng bền vững, sử dụng lâu dài, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân.

Quân đoàn 34, chính quyền địa phương tặng quà cho gia đình bà Tô Thị Sửa nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà.

Dịp này, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Quân đoàn 34 đã tặng những phần quà thiết yếu cho gia đình bà Sửa.

Quân đoàn 34 trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Gia Lai, lực lượng quân đội đảm nhận thực hiện hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện 30 căn nhà, Quân đoàn 34 thực hiện 64 căn và Vùng 3 Hải quân thực hiện 6 căn.