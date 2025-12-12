Hàng trăm bộ đội xây nhà cho người dân vùng lũ

TPO - Triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng quân đội khẩn trương dựng lại nhà cho những hộ dân bị sập sau bão lũ để bảo đảm cho người dân sớm ổn định cuộc sống.