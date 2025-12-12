Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hàng trăm bộ đội xây nhà cho người dân vùng lũ

Trương Định

TPO - Triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng quân đội khẩn trương dựng lại nhà cho những hộ dân bị sập sau bão lũ để bảo đảm cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

tp-c_img-8859.jpg
Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thành lập 20 đội thợ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 4 đội thợ. Mỗi đội có 10-15 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao để hỗ trợ xây dựng﻿ lại nhà cho người dân bị sập đổ do thiên tai vừa qua. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8297.jpg
tp-c_img-8677.jpg
Ngoài ra, Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân cũng tham gia hỗ trợ người dân Gia Lai xây dựng nhà ở. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8659.jpg
Trung sĩ Đoàn Mạnh Sơn (Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân) chia sẻ việc tham gia dựng lại nhà cho người dân vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của một người lính. Các cán bộ, chiến sĩ trong đội đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để người dân kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8835.jpg
tp-c_img-8909.jpg
tp-c_img-8916.jpg
Triển khai Chiến dịch Quang Trung, tại tỉnh Gia Lai lực lượng quân đội đảm nhận thực hiện hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện 30 căn nhà, Quân đoàn 34 thực hiện 64 căn và Vùng 3 Hải quân thực hiện 6 căn. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-7636.jpg
Tại lễ ra quân xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bão, lũ (hôm 1/12), Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân. Đồng thời đây cũng là nhiệm vụ thiêng liêng thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-7619.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (bìa phải) - chia sẻ với người dân ở xã Ngô Mây về phương án hỗ trợ xây dựng nhà. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8893.jpg
Trong ký ức của người dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, nỗi bàng hoàng về những trận thiên tai lịch sử﻿ vẫn còn nguyên vẹn. Nhà cửa bị cuốn trôi, tài sản hư hại, cuộc sống đảo lộn chỉ trong khoảnh khắc. Thế nhưng xen lẫn mất mát là niềm xúc động và sự yên tâm khi họ luôn thấy lực lượng quân đội có mặt kịp thời. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8670.jpg
tp-c_img-8691.jpg
tp-c_img-8700.jpg
Cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân chia sẻ trước những mất mát cũng như khẩn trương hỗ trợ người dân xây dựng lại căn nhà mới để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8338.jpg
Trước những mất mát do thiên tai, sự sát cánh kịp thời của lực lượng bộ đội﻿ cũng khiến người dân thêm vững lòng, cảm nhận rõ tinh thần “quân - dân” giữa thời điểm khó khăn nhất. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8346.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 (ở giữa) - kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân ở thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước. Ảnh: Trương Định.
img-8324.jpg
img-8373.jpg
tp-c_e7d-0417.jpg
Tại đây, Thiếu tướng Trần Thanh Hải ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong việc hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Đồng thời, có những trao đổi với lãnh đạo địa phương, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) về tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8383.jpg
Các chiến sĩ vận chuyển vật liệu hỗ trợ xây nhà cho người dân. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8788.jpg
tp-c_img-8793.jpg
tp-c_img-8820.jpg
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, đôi vai lấm lem bụi vữa, nhưng ai nấy đều làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8926.jpg
Việc Quân đội tham gia xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bão lũ﻿ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-8767.jpg
tp-c_img-8888.jpg
tp-c_img-8832.jpg
tp-c_img-8880.jpg
tp-c_img-8730.jpg
Các lực lượng phối hợp chia nhau từng công việc, người thì trộn xi măng, người làm khung sắt, người tỉ mỉ chỉnh từng viên gạch để kịp dựng là nhà cho người dân. Ảnh: Trương Định.
Trương Định
#Chiến dịch Quang Trung #Bộ CHQS tỉnh Gia Lai #quân đội #hỗ trợ xây nhà #đoàn kết quân dân #phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

