Hàng trăm bộ đội xây nhà cho người dân vùng lũ

TPO - Triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng quân đội khẩn trương dựng lại nhà cho những hộ dân bị sập sau bão lũ để bảo đảm cho người dân sớm ổn định cuộc sống.
Ngoài ra, Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân cũng tham gia hỗ trợ người dân Gia Lai xây dựng nhà ở. Ảnh: Trương Định.
Triển khai Chiến dịch Quang Trung, tại tỉnh Gia Lai lực lượng quân đội đảm nhận thực hiện hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện 30 căn nhà, Quân đoàn 34 thực hiện 64 căn và Vùng 3 Hải quân thực hiện 6 căn. Ảnh: Trương Định.
Cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân chia sẻ trước những mất mát cũng như khẩn trương hỗ trợ người dân xây dựng lại căn nhà mới để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Trương Định.
Tại đây, Thiếu tướng Trần Thanh Hải ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong việc hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Đồng thời, có những trao đổi với lãnh đạo địa phương, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) về tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Trương Định.
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, đôi vai lấm lem bụi vữa, nhưng ai nấy đều làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Ảnh: Trương Định.