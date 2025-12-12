Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vừa qua lũ lịch sử, Đắk Lắk lại cảnh báo mưa lớn diện rộng

TPO - Trước dự báo mưa lớn diện rộng từ ngày 12–14/12 và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản khẩn ứng phó.

Ngày 12/12, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk phát công văn khẩn về việc ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 12–14/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ ngày 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (khu vực gần quần đảo Trường Sa) xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Dự báo Đắk Lắk có nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

tienphong-5764.jpg
Đắk Lắk vừa trải qua trận mưa lũ lịch sử, nhiều nơi ngập tới mái nhà.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân; rà soát khu vực ven sông suối, điểm sạt lở để chủ động sơ tán khi cần thiết; bố trí lực lượng canh gác tại các vị trí ngập sâu, chia cắt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, ngành Công Thương và đơn vị quản lý công trình được yêu cầu tiếp tục chủ động tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình vận hành được cấp thẩm quyền phê duyệt; chủ động vận hành điều tiết xả, đón lũ ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố…

Đắk Lắk vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ 15-21/11 khiến 63 người chết, 8 người mất tích, gây ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác.

tp-1.jpg
Nhà dân ở Đắk Lắk bị sập sau lũ.

Ngoài ra, mưa lũ tại Đắk Lắk khiến hơn 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết, 180.000 ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản, 100 ha nuôi tôm bị thiệt hại... Tổng giá trị kinh tế bị thiệt hại trên 5.500 tỷ đồng.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #mưa lũ #ứng phó #gió lớn

