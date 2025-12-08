Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo điều tra việc vận hành hồ chứa sau đợt mưa lũ lịch sử

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, rà soát toàn bộ quá trình vận hành của các hồ chứa sau đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn.

Ngày 8/12, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong cho biết vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo liên quan đến tình hình lũ lụt vừa qua trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung giao các cơ quan liên quan phối hợp điều tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ của các hồ chứa nước trên địa bàn trong đợt mưa lớn từ ngày 17- 22/11.

Trận mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Khánh Hòa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan điều tra, rà soát toàn bộ quá trình vận hành của các hồ chứa trong thời gian trên. Trong đó, tập trung vào nhiều hồ thủy lợi quan trọng như Sông Cái, Nước Ngọt, Suối Dầu, Am Chúa và hồ thủy điện Đa Nhim...

Nội dung kiểm tra bao gồm: Xác định thời điểm xả lũ có đúng quy định, đúng phương án được phê duyệt hay không; cơ chế vận hành có kịp thời và phù hợp diễn biến thực tế; việc tuân thủ các chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong trường hợp vận hành không đúng quy định gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh báo cáo kết quả, đề xuất hướng xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trước ngày 15/12/2025.