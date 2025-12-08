Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo điều tra việc vận hành hồ chứa sau đợt mưa lũ lịch sử

Phùng Quang
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, rà soát toàn bộ quá trình vận hành của các hồ chứa sau đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn.

Ngày 8/12, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong cho biết vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo liên quan đến tình hình lũ lụt vừa qua trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung giao các cơ quan liên quan phối hợp điều tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ của các hồ chứa nước trên địa bàn trong đợt mưa lớn từ ngày 17- 22/11.

584905399-1362840228782699-3117650019320681152-n.jpg
Trận mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Khánh Hòa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan điều tra, rà soát toàn bộ quá trình vận hành của các hồ chứa trong thời gian trên. Trong đó, tập trung vào nhiều hồ thủy lợi quan trọng như Sông Cái, Nước Ngọt, Suối Dầu, Am Chúa và hồ thủy điện Đa Nhim...

Nội dung kiểm tra bao gồm: Xác định thời điểm xả lũ có đúng quy định, đúng phương án được phê duyệt hay không; cơ chế vận hành có kịp thời và phù hợp diễn biến thực tế; việc tuân thủ các chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong trường hợp vận hành không đúng quy định gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh báo cáo kết quả, đề xuất hướng xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trước ngày 15/12/2025.

Trận lũ lịch sử vừa qua đã để lại những tổn thất nặng nề cho Khánh Hòa. Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước, nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông tê liệt, đất đá sạt lở cuốn trôi tài sản.

Theo thống kê của tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ đã khiến 22 người chết, bị thương 20 người, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn, 909 căn nhà bị hư hỏng. Về thủy lợi, đê điều thiệt hại ước tính khoảng 1.730 tỷ đồng. Về giao thông thiệt hại ước tính khoảng 1.970 tỷ đồng, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, tổng chiều dài khoảng 381km. Cơ sở giáo dục thiệt hại ước tính khoảng 80 tỷ đồng, về y tế thiệt hại ước tính khoảng 170 tỷ đồng, về công thương thiệt hại ước tính 191,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, đợt mưa lũ còn khiến hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại; gia súc, gia cầm các loại bị chết, trôi...

Phùng Quang
#lũ lịch sử #Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa #hồ chứa #điều tra

