Tiền Phong tiếp nhận thêm nhiều nguồn lực ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Trong thời gian qua, Báo Tiền Phong tiếp tục tiếp nhận thêm nguồn lực (gồm tiền mặt, hiện vật, nhu yếu phẩm), nâng tổng giá trị tiếp nhận hơn 4,8 tỷ đồng, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thống kê, từ ngày 25 – 2/12, bạn đọc ủng hộ qua tài khoản Báo Tiền Phong đạt hơn 141 triệu đồng.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng (phải) tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP. Ảnh: Trọng Quân.



Một số đơn vị, tổ chức cũng đến trụ sở Báo Tiền Phong trao kinh phí hỗ trợ. Trong đó, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 350 triệu đồng; Công ty Vietravel ủng hộ 150 triệu đồng; Công ty TNHH Logistics MLC ITL ủng hộ 70 triệu đồng; Trường Tiểu học, THCS - THPT Fansipan, Thanh Hóa ủng hộ 65 triệu đồng; Công ty CP xây dựng và năng lượng VCP ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty CP nhôm và xây lắp Việt Pháp ủng hộ 60 triệu đồng.

Đại diện các trường đến báo Tiền Phong trao kinh phí ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Trọng Quân.



Nhiều trường học ở Hà Nội cũng đã đến trụ sở Báo Tiền Phong trao kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ: Trường THPT Kim Liên ủng hộ hơn 56 triệu đồng; Trường THCS Chương Dương ủng hộ 20 triệu đồng; Trường THCS Đống Đa ủng hộ 10 triệu đồng; Trường THPT Cao Bá Quát ủng hộ hơn 191 triệu đồng.

Báo Tiền Phong cũng tiếp nhận nhiều hiện vật là các nhu yếu phẩm, tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn TH ủng hộ 27 thùng cháo tươi gà ác hạt sen (trị giá 26,8 triệu đồng); tiếp nhận 300kg Chlo (trị giá 66 triệu đồng); gia đình ông Hải bà Mai ủng hộ 98 bộ quần áo trẻ em mới (trị giá 10 triệu đồng); tiếp nhận ủng hộ 50 hộp Pate cột đèn, 50 hộp thịt lợn hấp, 150 hộp cá sốt cà, 50 hộp bò 2 lát, 120 túi XXTT Everyday (trị giá hơn 306 triệu đồng); NXB Kim Đồng ủng hộ 21 thùng sữa tươi, 15 thùng mỳ tôm, 9kg gạo, 7 thùng bánh, 5 thùng cháo ăn liền, 4 thùng nước, 3 thùng lương khô, 65 bánh xà phòng, 24 bịch khăn ướt, 2 bịch tã trẻ em, 19 bịch băng vệ sinh (trị giá 28,5 triệu đồng);

Trường THCS Trưng Nhị ủng hộ 1.500 cuốn vở và 500 đồ dùng học tập; Công ty Vietravel ủng hộ 35.000 cuốn tập và 20.000 cây bút; Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ủng hộ 5.000 cuốn vở, 10.000 cây bút chì, bút mực; Trường Cao đẳng Ispace ủng hộ 1.000 cuốn sách; Công ty TNHH SXTM GOYA ủng hộ 1.288 đôi giày (trị giá 900 triệu đồng); Công ty Cổ phần Nông nghiệp Gia Lai AGROTECH ủng hộ 50 con bò giống (trị giá 500 triệu đồng); Nhà sách Tiền Phong ủng hộ 10.000 cuốn vở ( trị giá 100 triệu đồng).

Theo số liệu tổng hợp từ bộ phận thường trực, từ khi phát động (24/11), Báo Tiền Phong đã tiếp nhận 1,841,341,000 đồng số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ; số hàng hoá, nhu yếu phẩm tiếp nhận quy đổi ra tiền đạt 2,976,797,989 đồng.

Về phân bổ nguồn lực đã tiếp nhận, Báo Tiền Phong đã rất nhanh chóng tổ chức các đoàn công tác trao quà ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 26/11, Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cùng đoàn công tác của báo đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cứu trợ tại tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 3/12, đoàn công tác của Báo Tiền Phong do Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập dẫn đầu đã đến phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi và trao quà cứu trợ cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Ngày 4/12, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, dẫn đầu đoàn công tác của Báo Tiền Phong trao quà hỗ trợ tại tỉnh Gia Lai.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng dẫn đầu đoàn công tác của báo, đã trao kinh phí hỗ trợ của bạn đọc, các cơ quan, đơn vị đến bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ảnh: Tiền Phong.



Báo Tiền Phong rất mong, với tinh thần tương thân tương ái, quý bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều là sự hỗ trợ thiết thực, lời động viên ấm áp, giúp đồng bào vơi bớt những khó khăn, đau thương, mất mát sau đợt mưa lũ lịch sử.

Báo Tiền Phong cam kết công khai, minh bạch việc tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ, cũng như việc chuyển nguồn lực này đến các địa phương, đồng bào chịu ảnh hưởng mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ qua Báo Tiền Phong: (xem tại đây).