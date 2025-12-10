Khởi công cầu dân sinh tải trọng hơn 10 tấn dẫn vào bản nghèo ở Lào Cai

TPO - Ngày 10/12, cầu Háng Gàng - Vì Tầm vóc Việt dẫn vào bản Háng Gàng, xã Lao Chải (tỉnh Lào Cai) đã được khởi công. Đây là công trình do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thông qua Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Lào Cai tài trợ cùng với sự tham gia của chính quyền và nhân dân địa phương.

Video: Khởi công cầu Háng Gàng - Vì Tầm Vóc Việt.

Thôn Hàng Gàng cách xã Mù Cang Chải (trung tâm thị trấn Mù Cang Chải cũ) khoảng 16 km nhưng đường dốc cao, quanh co, di chuyển mất gần 50 phút. Thôn có 122 hộ với 576 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông, với tỉ lệ hộ nghèo còn trên 33%. Gần vào đến bản, có con suối lớn cắt ngang đường, người dân vẫn phải qua suối bằng cây cầu gỗ; ô tô chỉ qua được lòng suối vào mùa khô. Đường đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.

Theo thiết kế, cầu mới sẽ được xây kiên cố, có tải trọng cho xe 10 tấn đi qua được. Vị trí của cầu mới sẽ được xây cạnh cây cầu gỗ hiện tại.

Anh Giàng A Dình (SN 1985), người dân thôn Háng Gàng cho biết, bà con ở đây chủ yếu sinh sống bằng làm nông nghiệp, trồng sơn tra, thảo quả. Mỗi khi mưa lớn, việc đi lại rất khó khăn, chở hàng qua cầu gỗ rất nguy hiểm. “Năm 2018, cầu gỗ bị cuốn trôi. Người dân chỉ biết tự kê lại tạm. Xe tải của đối tác không vào được để nhập hàng, ảnh hưởng đến kinh tế. Chuyện phụ huynh đưa đón con đi học ở trường bán trú cũng rất vất vả”, anh Dình nói.

Đại biểu và người dân tại chương trình. Về phía Tỉnh Đoàn Lào Cai có anh Hoàng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tham dự.

Từ thực tế đó, 5 tháng trước, Quỹ Vì tầm vóc Việt, Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Lào Cai cùng các đơn vị liên quan đã khảo sát nhiều điểm và xác định Háng Gàng là khu vực đặc biệt khó khăn, được chọn để xây dựng cầu. Cầu mới được thiết kế dạng cầu vòm, kè đá, dài 16 m, rộng 4 m, chịu tải 10 tấn. Về kinh phí, Quỹ Vì tầm vóc Việt hỗ trợ 750 triệu đồng, cùng với đó là sự đóng góp ngày công của nhân dân, đoàn viên thanh niên và nhà thầu địa phương.

Lễ khởi công được tổ chức ngày 10/12, tại bản Háng Gàng, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai.

Nhiều người dân có mặt tại chương trình bày tỏ sự vui mừng, hạnh phúc. Ông Sùng A Hồ (SN 1982), Bí thư Chi bộ thôn Háng Gàng chia sẻ, bà con đã nhiều lần đề xuất xây cầu nhưng chưa có kinh phí. Nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Vì tầm vóc Việt thông qua Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Lào Cai, dự án mới được khởi công. Cầu hoàn thành sẽ giúp bà con đi lại, buôn bán thuận lợi hơn, nhất là vào mùa mưa lũ.

Phát biểu tại chương trình, anh Vũ Huy Hoàng, cán bộ Quản lý chương trình Quỹ Vì tầm vóc Việt cho biết, quỹ được thành lập năm 2014, hoạt động phi lợi nhuận, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao tầm vóc, thể lực, trí tuệ người dân Việt Nam.

Anh Vũ Huy Hoàng, cán bộ Quản lý chương trình Quỹ Vì tầm vóc Việt phát biểu tại buổi lễ.

Anh Hoàng nhấn mạnh, sự thấu hiểu đời sống người dân là yếu tố giúp quỹ lựa chọn những dự án mang lại hiệu quả thiết thực. Tầm nhìn chiến lược này đã được Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Quỹ khẳng định: “Chìa khóa quan trọng để một quỹ xã hội như Quỹ Vì tầm vóc Việt hoạt động thực sự hiệu quả phải đến từ sự thấu hiểu. Thấu hiểu là khởi đầu của sự thay đổi. Thấu hiểu giúp tạo nên sự thay đổi bền vững".

Anh Hoàng cho hay, dự án cầu Háng Gàng được triển khai với mong muốn kết nối bản với trung tâm xã, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân, đặc biệt là trẻ em trong mùa mưa lũ. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần khắc phục chia cắt do thiên tai, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân thôn Háng Gàng.

Nhà báo Hồ Sỹ Lực, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc bộ phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Nhà báo Hồ Sỹ Lực, Trưởng Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc bộ cho biết, đây là cây cầu thứ 2, Báo Tiền Phong được phối hợp với Quỹ Vì Tầm vóc Việt thực hiện. Cây cầu thứ nhất xây dựng tại Tuyên Quang cách đây 5 năm hiện vẫn còn mới và đã phát huy hiệu quả thiết thực. "Trước khi có cầu, một khối gỗ keo, dân bản chỉ bán được 1,8 triệu đồng, nhưng khi có cầu, mỗi khối bán được 2,2 triệu đồng nhờ xe tải thuận tiện vào mua bán, giao thương. Kinh tế phát triển, phụ huynh có điều kiện chăm lo cho các em nhỏ học hành tốt hơn", Nhà báo Hồ Sỹ Lực nói.

Nhà báo Hồ Sỹ Lực cho biết thêm: "Nếu như trước đây, chúng ta xây dựng những cây cầu chỉ cho xe máy qua thì nay chúng ta quyết tâm làm những cây cầu có thể phục vụ xe ô tô tải. Có như vậy, kinh tế mới phát triển đột phá, tạo đà cho các mục tiêu an sinh xã hội". Nhà báo Hồ Sỹ Lực cũng cho biết, ngoài thiết kế vững chãi, cầu Háng Gàng - Vì Tầm Vóc Việt còn được chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ để phù hợp với khu vực có tiềm năng phát triển du lịch như Lao Chải.

Ông Sùng A Lù, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sùng A Lù, Phó Chủ tịch xã Lao Chải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Tầm Vóc Việt, Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Lào Cai, cùng các nhà tài trợ, cá nhân đã kết nối và hỗ trợ để dự án cầu Háng Gàng được triển khai. Lãnh đạo xã cam kết phối hợp chặt chẽ, thông tin hai chiều với đơn vị tài trợ về tiến độ thi công, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai. Cụ thể, xã sẽ chỉ đạo đơn vị thi công nỗ lực để hoàn thành cây cầu đúng kế hoạch, ưu tiên để bà con sớm có cầu đi lại an toàn. Ông Lù cũng khẳng định nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được sử dụng đúng mục đích; đồng thời nhân dân địa phương sẽ đóng góp ngày công để giúp công trình hoàn thành với chất lượng cao nhất.

Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng trao tặng 240 hộp sữa TH true MILK cho người dân tại chương trình.

