40 người nhận bằng đại học của trường nước ngoài nhưng không được Bộ GD&ĐT công nhận

TPO - Nhiều học viên đỗ đại học nổi tiếng trong nước với số điểm rất cao nhưng đã từ bỏ để theo học chương trình cao đẳng, đại học của nước ngoài. Thế nhưng, vừa nhận bằng tốt nghiệp, họ đã "tá hỏa" vì tấm bằng đại học ấy không được Việt Nam xác nhận do chương trình đào tạo chưa được cấp phép.

Từ chối học đại học trong nước để học cao đẳng nghề

Cầm trên tay tấm giấy báo nhập học ngành Thiết kế đồ họa hệ chính quy do ĐH Mỹ thuật công nghiệp gửi từ năm 2018, V.H.L (SN 2000, trú tại phường Tây Hồ) chỉ biết ngậm ngùi. Bởi cách đây 7 năm, cô đã từ bỏ để theo học nghề do tin vào quảng cáo của Học viện Thời trang London (tên theo giấy phép là Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London)

L cho biết, bản thân có năng khiếu hội họa nên quyết định theo học ngành Thiết kế đồ họa. Năm 2018, điểm thi của L rất cao và đậu vào Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Thế nhưng, sau khi nghe lời quảng cáo, L quyết định học cao đẳng nghề của học viện này tại địa chỉ số 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội.

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, học viện giới thiệu chương trình liên kết đào tạo cử nhân đại học ngành thiết kế đồ họa và minh họa của Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương Quốc Anh) nên cô đăng ký theo học.

V.H.L từng từ chối nhập học Đại học Mỹ thuật công nghiệp mặc dù trúng tuyển để theo học tại Học viện Thời trang London tại địa chỉ ở Tô Ngọc Vân, Hà Nội.

Cuối năm 2024, cô được Trường Đại học Liverpool John Moores cấp bằng cử nhân. Sau đó, L tiếp tục đăng ký học thạc sĩ tại Anh và tốt nghiệp tháng 9/2025.

Tháng 10/2025, L hay tin bằng đại học không được Bộ GD&ĐT công nhận. Cô và gia đình tá hỏa, chạy ngược, chạy xuôi để tìm hiểu rồi gục ngã khi biết đó là sự thật.

"Trước và trong quá trình học, nhà trường không hề thông tin cho học viên về việc chương trình học của Trường Đại học Liverpool John Moores chưa được cấp phép tại Việt Nam", L bày tỏ.

Tương tự, năm 2018, N.H.A (SN 2000, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) thi đậu ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học Hà Nội). Trong lúc chờ nhập học, A thường ra cửa hàng thời trang của gia đình phụ giúp mẹ. Thấy thông tin quảng cáo của học viện, cùng với cam kết có thể chuyển tiếp đi du học, gia đình khuyên A nên học tại học viện. Thấy bố mẹ ủng hộ, A không nhập học Đại học Hà Nội mà chọn học cao đẳng tại học viện.

Tốt nghiệp cao đẳng, từ tháng 8/2024, A tiếp tục theo chương trình liên thông đại học do học viện giới thiệu. Tháng 7/2025, A tốt nghiệp và được Trường Đại học Liverpool John Moores cấp bằng cử nhân.

Tháng 10/2025, A hay tin bằng cử nhân này không được công nhận trong nước. A và gia đình rất sốc. "Bố mẹ em rất buồn vì đã khuyên em vào học tại học viện. Bản thân bố mẹ em cũng công tác trong ngành giáo dục nhưng lại không tìm hiểu kỹ để giờ em rơi vào tình cảnh này”, H.A chia sẻ.

Hành trình xác nhận bằng đại học

Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thời trang- Thiết kế và Truyền thông của Trường Đại học Liverpool John Moore cấp trên tay, N.T.Q (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) không khỏi nghẹn ngào.

Q cho biết, mình theo học tại Học viện Thời trang London từ năm 2018 hệ cao đẳng. Trước khi nhập học, Q tìm hiểu được biết, Trường Đại học Liverpool John Moores khá nổi tiếng trên thế giới, cùng với cam kết của học viện có thể liên thông lên đại học.

Năm 2022, Q tốt nghiệp cao đẳng, rồi tiếp tục theo học hoàn thiện hệ đại học do học viện giới thiệu, liên kết với Đại học Liverpool John Moore tổ chức. Tháng 7/2025, Q tốt nghiệp đại học và được cấp bằng cử nhân.

Tháng 10/2025, Q đến Bộ GD&ĐT để xác thực bằng đại học để làm hồ sơ thi thạc sĩ tại trường đại học trong nước. Thế nhưng, Bộ GD&ĐT đã có công văn khẳng định: Chương trình đại học chuyên ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam.

Nhiều học viên lo lắng khi bằng cử nhân của trường đại học nước ngoài của họ không được công nhận

“Trước khi đăng ký học, em thấy học viện có giáo viên nước ngoài, có chương trình đào tạo, tổ chức tại Việt Nam nên mới theo học. Ngờ đâu, bằng cử nhân lại không được công nhận, như thế khác gì chúng em học đại học “chui”, Q bức xúc.

Bằng cử nhân đại học của một học viên

Q. bảo, học phí hệ cao đẳng và đại học hết khoảng 360 triệu đồng (trong đó riêng học phí hệ đại học là 173 triệu đồng). Đó là chưa kể thời gian, công sức học tập và các chi phí khác.

"Trước mắt em đã đăng ký học online hệ đào từ xa tại một trường trong nước để phòng trường hợp cơ quan chức năng không thể tháo gỡ. Các bạn của em cũng đang tìm hướng đi cho riêng mình", Q nói.

Trường cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London



Theo tìm hiểu của Báo Tiền Phong, hiện có hơn 40 học viên được học viện giới thiệu, tổ chức đã học xong chương trình đào tạo đại học. Trong số đó, không ít học viên đã học xong thạc sĩ, hoặc đang học thạc sĩ ở nước ngoài. “Em vừa học, vừa trợ giảng tại học viện đến nay đã được 9 năm, giờ hoang mang lắm. Em mong cơ quan chức năng công khai thông tin để học viên đã và đang học có hướng trong thời gian tới”, L.N.H.T (trú tại Hưng Yên), một học viên chia sẻ.

Trao đổi với Báo Tiền Phong về vụ việc trên, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London xác nhận, đến thời điểm này có hơn 40 học viên đã học xong chương trình đại học và Trường Đại học Liverpool John Moores cấp bằng tốt nghiệp như phản ánh. Hiện nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết.