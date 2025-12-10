Vụ bằng đại học nước ngoài của 40 học viên không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường không thể 'phủi' trách nhiệm

TPO - Dù học viên học tại trường, nộp học phí vào tài khoản của trường nhưng lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London (LCDF) phủ nhận việc liên kết với trường Đại học nước ngoài tổ chức đào tạo hệ đại học.

Kiểu đề xuất " tiền trảm hậu tấu"

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London (Hà Nội) có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Trường được thành lập theo Quyết định số 1444/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2014 của Bộ LĐTB&XH.

Trường có vốn đầu tư nước ngoài, được cấp phép đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Trường cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London (LCDF) thông tin rằng, "trường có hợp tác với nhiều trường đại học nước ngoài. Trong đó, trường được phép sử dụng giáo trình, chương trình giảng dạy của Anh quốc". Cũng theo bà Hằng, sinh viên học trường này sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng quốc gia của Vương quốc Anh (HND) từ tổ chức giáo dục Pearson Educatinon; được tổ chức Ofqual tổ chức kiểm định và khảo thí của Chính phủ Anh công nhận. "Văn bằng này được nhiều nước trên thế giới công nhận. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng có thể được chuyển tiếp lên học đại học tại nhiều quốc gia", bà Hằng nói.

Trường cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London.

Theo bà Hằng, với mong muốn hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng, trường LCDF đã làm việc với các đại học của Vương quốc Anh, trong đó có Trường Đại học Liverpool John Moores để kiểm định chương trình.

Đại học Liverpool John Moores đã chấp nhận cho sinh viên tốt nghiệp tại LCDF được chuyển tiếp học đại học. Lãnh đạo trường LCDF đã phổ biến và nhiều sinh viên đã học tiếp chương trình đại học. Đến nay, đã có hơn 40 trường hợp đã được cấp bằng tốt nghiệp.

Bà Hà Thị Hằng cũng nói rằng, hiện tại trường LCDF chưa được cấp phép đào tạo hệ đại học và cấp bằng tại Việt Nam. Nhà trường cũng không liên kết với Trường Đại học Liverpool John Moores để tổ chức đào tạo hệ đại học.

Đối với quy định chương trình đào tạo đại học phải được Bộ GD&ĐT cấp phép, bà Hằng cho biết: Trường không nắm được quy định này . Phía các trường tại Anh cũng không nắm được quy định, bởi lẽ cũng tấm bằng ấy nhiều nước vẫn chấp nhận. Gần đây, khi có việc học viên phản ánh bằng cử nhân đại học không được Bộ GD&ĐT xác nhận nhà trường mới biết.

Chị N.T.Q, một trong số 40 học viên của trường thông tin về quá trình đào tạo.

Từ khi tư vấn đến cả quá trình tuyển sinh và học tập của học viên, nhà trường cũng không thông tin về việc bằng đại học được công nhận hay không công nhận. Trường chỉ giới thiệu chương trình học như thế nào, uy tín trường bên kia ra sao để học viên nắm được và quyết định.

Bà Hằng cho biết, Đại học Liverpool Joon Moore University cũng bất ngờ khi hay tin bằng cử nhân đại học do trường cấp không được phía Việt Nam xác nhận. Hiện tại, họ đã dừng hợp tác với nhà trường. Ngoài ra, còn một số trường nước ngoài khác cũng đang nghe ngóng, chờ phản hồi chính thức.

Chứng từ phiếu thu khi học viên nộp tiền cho nhà trường.

Về hướng giải quyết, bà Hằng cho biết sau khi có sự việc phát sinh, nhà trường đã làm việc với Đại sứ quán Vương Quốc Anh tại Việt Nam và các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Bà Hằng đề xuất, trước mắt Bộ GD&ĐT giải quyết công nhận bằng đại học cho hơn 40 sinh viên đã tốt nghiệp bởi học thật, bằng thật. Trường trường hợp học viên cần phải bổ sung một số môn học cho phù hợp, nhà trường sẽ phối hợp với các trường đại học trong nước để thực hiện.

Học viên có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tiền Phong, việc LCDF khẳng định trường không liên kết đào tạo đại học là không thuyết phục, nhất là trong trường hợp nhằm chối bỏ trách nhiệm với các học viên. Ngay khi tư vấn cho học sinh vào học hệ cao đẳng, trường LCDF đã thông tin về cơ hội học lên đại học để thu hút học viên.

Cùng với đó, toàn bộ thông báo thu học phí, tài khoản nhận tiền học phí của học viên hệ đại học đều do trường LCDF thực hiện. Thực tế, các học viên (nhiều người từng là trợ giảng, giảng viên làm việc tại trường) đều khẳng định, trường LCDF tổ chức giảng dạy tại trực tiếp tại cơ sở 98 Tô Ngọc Vân chứ không phải chỉ là học trực tuyến.

Ngay tại web của trường tại địa chỉ http://www.designstudies.vn đã giới thiệu về chương trình đại học: "Chương trình đào tạo dài hạn hệ Cử nhân đại học sẽ bao gồm học tập tại Học viện Thiết kế và Thời trang London – Hanoi và Anh quốc".

Ngoài ra, theo giấy phép, trường có tên đầy đủ là Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London chứ không phải là Học viện Thời trang London. Tuy nhiên, trường không sử dụng tên được cấp phép mà sử dụng tên của Học viện thời trang London nhằm tạo uy tín cho học viên để thu hút người học.

Theo Luật Giáo dục đại học 2012, sửa đổi 2018, mọi chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài phải được Bộ GD&ĐT phê duyệt bằng văn bản. Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện liên kết, hồ sơ cấp phép và quy trình thẩm định; Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT và mới nhất là Thông tư 07/2025/TT-BGDĐT đặt ra tiêu chuẩn minh bạch thông tin và yêu cầu kiểm định chất lượng.

Như vậy , trường LCDF chưa được cấp phép liên kết đào tạo với trường đại học nước ngoài, nhưng thực tế hoạt động có dấu hiệu của mô hình liên kết.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, Luật sư Bùi Phan Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nhận định: “Pháp luật quy định rất rõ, nếu chương trình chưa được Bộ GD&ĐT phê duyệt, mọi hoạt động đào tạo đều bị coi là trái phép và văn bằng không có giá trị pháp lý. Các trường, học viện không thể dùng danh nghĩa trường nước ngoài để lách luật”.

Cùng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Sâm (Giám đốc Hãng luật Ngọc Linh & Cộng sự) đánh giá: “Việc quảng cáo chương trình như một liên kết hợp pháp, cam kết công nhận bằng cấp và khả năng chuyển tiếp du học khi chưa được phê duyệt là hành vi cung cấp thông tin sai lệch, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Theo phân tích của các chuyên gia pháp lý, hoạt động của Trường cao đẳng Thời trang London có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định: Vi phạm Nghị định 86/2018/NĐ-CP về điều kiện và thủ tục cấp phép; Vi phạm Luật Giáo dục đại học về thẩm quyền phê duyệt chương trình. Vi phạm Điều 8 Luật Quảng cáo 2012: Cung cấp thông tin gian dối, gây thiệt hại cho người học, dấu hiệu vi phạm Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Luật sư Bùi Phan Anh cho rằng: “Học viên có quyền yêu cầu bồi thường đầy đủ thiệt hại theo Bộ luật Dân sự, bao gồm học phí, chi phí phát sinh và cả thiệt hại về cơ hội nghề nghiệp”.

Các luật sư đưa ra khuyến nghị, học viên có thể gửi văn bản yêu cầu trường bồi thường dựa trên Điều 584 và Điều 592 Bộ luật Dân sự. Trong trường hợp trường từ chối, học viên có thể khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường.