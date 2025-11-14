Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Sau sự cố sai lệch điểm IELTS: Đại học Bách khoa Hà Nội rà soát thí sinh xét tuyển bằng chứng chỉ

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do sự cố kĩ thuật, một số thí sinh tại Việt Nam dự thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS trong khoảng thời gian giữa năm 2023 cho đến tháng 9 năm nay bị sai lệch điểm so với thực tế.

Thời gian qua, một số thí sinh dự thi IELTS tại Việt Nam nhận được thư điện tử từ Hội đồng Anh về việc bài thi của họ bị sai lệch điểm.

Một thí sinh cho biết, họ nhận được thư của Hội đồng Anh thông báo với nội dung: do sự cố kĩ thuật ảnh hưởng đến một số bài kiểm tra IELTS, bao gồm cả bài thi của thí sinh. Điều này dẫn đến sự cố thay đổi về điểm thành phần (nghe và đọc) và điểm tổng thể của thí sinh đã tăng lên.

Trên mạng xã hội, một thành viên nhóm học IELTS chia sẻ, là một trong những thí sinh bị chấm sai điểm đọc (từ 7.5 lên 8.5) và thời gian từ lúc thi tới bây giờ là gần nửa năm. Khi thi xong thí sinh có phúc khảo cả 4 kĩ năng nhưng điểm không đổi nên mất tiền phúc khảo (đã điền form support yêu cầu hoàn lại). Khi nhận được thư thông báo điểm đúng từ Hội đồng Anh Việt Nam, thí sinh rất tức giận.

“Tôi cho rằng, đối với các thí sinh bị sai điểm dù có lên điểm/xuống điểm 1 đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chứ không phải câu chuyện nhận được lợi ích gì từ việc "được lên điểm, hoàn tiền" muộn màng này”, thí sinh này bức xúc.

473259025-920940483497047-2986428812274289117-n.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025. Ảnh: NHƯ Ý

Thí sinh đặt câu hỏi, trong thời gian các thí sinh nhận sai điểm, không ai biết được bao nhiêu người đã bị mất cơ hội đi du học, xét điểm tốt nghiệp, lỡ mất cơ hội thăng tiến, tăng lương? Có bao nhiêu thí sinh đã chọn phúc khảo hoặc thi lại cả 4 kĩ năng, một lần nữa bỏ tiền, công sức, hi vọng, cố gắng vượt qua nỗi sợ?

Tương tự, một thí sinh nhận được thư điện tử của công ty IDP (công ty dịch vụ giáo dục của Úc, tổ chức các bài thi IELTS), về việc bài thi IELTS ngày 25/12/2023 có thay đổi về điểm số do sự cố kĩ thuật. Hai đơn vị này đưa ra 2 phương án để thí sinh lựa chọn: thi lại miễn phí và hoàn tiền lệ phí, hoặc hoàn lại tiền lệ phí.

Như vậy hiện nay, cả Hội đồng Anh và IDP đều đã gửi thư điện tử tới thí sinh về sự cố kĩ thuật dẫn đến sai lệch điểm bài thi IELTS.

Sự cố này xảy ra trong khoảng thời gian giữa năm 2023 đến tháng 9 năm nay, đồng nghĩa với việc rất có thể trong số những thí sinh xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh đại học năm 2024, 2025 bằng chứng chỉ IELTS bị sai lệch điểm, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Trao đổi với phóng viên, TS. Lê Anh Đức - Trưởng phòng Quản lí đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân - cho biết đã giao Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường liên hệ với tổ chức khảo thí cung cấp chứng chỉ IELTS để tìm hiểu cụ thể. Sau khi có thông tin chính thức, nhà trường sẽ có phương án xử lí.

PGS. TS Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - khẳng định, nhà trường đang rà soát những thí sinh xét tuyển vào trường trong 2 năm 2024, 2025 bằng chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Báo Tiền Phong đã gửi câu hỏi đến Hội đồng Anh tại Việt Nam về sự cố này và đang đợi câu trả lời chính thức.

Nghiêm Huê
