Thí sinh dùng IELTS xét tuyển đại học tăng vọt, nhà trường nói gì?

Tiến sĩ Lê Anh Đức - Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết, năm nay, khoảng 25.000 thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS và SAT đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), tăng gấp rưỡi năm ngoái.
Cách đây 8 năm, khi lần đầu dùng IELTS với yêu cầu 6.5 trở lên hoặc tương đương để xét tuyển, trường chỉ nhận được khoảng 50 hồ sơ. Con số này đạt khoảng 2.000 vào năm 2019, và 11.000 vào năm 2023.
Theo ông Đức, điểm chứng chỉ cũng được cải thiện. Năm nay, dù điểm sàn là IELTS 5.5, hơn 90% thí sinh đạt 6.0 trở lên.
Trong khoảng 40.000 thí sinh có nguyện vọng vào Học viện Ngân hàng năm nay, hơn 13.000 em sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Trường cho hay nhìn chung, điểm chứng chỉ tốt hơn mọi năm.
Ở Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, cho biết có 13.000 thí sinh sử dụng IELTS để đăng ký xét tuyển vào trường, tăng 1,5 lần.
Tại khu vực phía Nam, nhiều trường ghi nhận mức tăng tương tự. Đại học Y Dược TP HCM cho hay năm nay có gần 2.000 em có chứng chỉ IELTS đăng ký, trong khi năm ngoái khoảng 1.300.
Trường Đại học Công thương TP HCM, nhóm nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là gần 2.500, tăng so với 1.600 của năm ngoái.
Mức tăng đột biến ở trường Đại học Công nghiệp TP HCM và Kinh tế - Luật, với lần lượt gần 8.000 và 8.900 em nộp minh chứng IELTS, TOEIC, TOEFL. So với mùa tuyển sinh trước, nhóm này tăng 2,6 và 4 lần.
Vì sao các trường “mặn mà”?
PGS.TS. Lê Hữu Lập nguyên Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, thực tế hiện nay rất nhiều trường có quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ra điểm tiếng Anh để xét tuyển. Thực tế đại đa số các em có chứng chỉ tiếng Anh mức cao vào học ở các chương trình đại học cũng khá thuận lợi, nhất là các chương trình chất lượng cao. Và việc quy đổi là quyền của các trường đại học.
Ông Lập đánh giá, chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, IELTS... đều là các chứng chỉ đánh giá kiến thức "ổn định" khi so sánh với điểm thi THPT hằng năm nên các trường thương hiệu cũng có xu hướng ưu tiên dùng các chứng chỉ này.
Tuy nhiên, theo ông Lập một số em không có điều kiện học để có chứng chỉ này thì chắc chắn là có thiệt thòi. Ông lấy ví dụ như đề thi THPT môn tiếng Anh năm nay, chưa chắc các em có điểm IELTS 6.5 có thể làm bài để được 9 điểm trong khi đó khi quy đổi chứng chỉ tiếng Anh thì ít nhất em cũng được 9 điểm.
“Khi các trường tuyển được các em có chứng chỉ tiếng Anh cao ví dụ chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên, thì nhà trường đỡ mất thời gian đào tạo tiếng Anh cho sinh viên nữa, (1 trong các chuẩn đầu ra của trường) và tài liệu học tập cho các em sẽ phong phú hơn (nghĩa là các em có điều kiện học tập, nghiên cứu tốt hơn)”- ông Lập nêu quan điểm.
Trao đổi với Tiền Phong, Tiến sĩ Lê Anh Đức - Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết, chiến lược của Phòng Quản lý Đào tạo là tăng dần tỉ trọng các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có tính chất liên ngành/xuyên ngành (được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh) với hệ thống giáo trình, học liệu chuẩn quốc tế,… để thu hút những thí sinh xuất sắc, có đam mê, hoài bão theo đuổi ngành học mình yêu thích. Phân tích kết quả học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho thấy đây là nhóm các sinh viên có kết quả học tập tốt nhất.
Bùng nổ xét tuyển IELTS: Cơ hội, thách thức và bài toán “chảy máu ngoại tệ"
TS Sái Công Hồng, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho biết, theo ước tính, năm 2025 có khoảng 300.000 lượt thi IELTS, tương đương 1.500 tỷ đồng lệ phí, trong đó khoảng 85% tức khoảng 1.275 tỷ đồng chảy ra nước ngoài. Nếu số lượt thi tăng 12% mỗi năm, đến 2029 con số này có thể vượt 2.000 tỷ đồng.
Đây còn chưa tính chi phí giáo trình nhập khẩu, lương giáo viên bản ngữ và nhiều khoản khác. Một khoản tiền đáng kể mà nếu đầu tư vào hệ thống kiểm tra năng lực ngoại ngữ nội địa, sẽ tạo ra giá trị bền vững hơn nhiều.
Cũng theo ông Hồng, không chỉ vài trường áp dụng, mà đến năm 2025 đã có nhiều trường đại học lớn trong cả nước tiếp tục mở rộng quy mô sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL hay PTE trong phương thức tuyển sinh.
Một loạt trường linh hoạt trong tuyển sinh chương trình đại trà, chất lượng cao, quốc tế hay liên kết ưu tiên hoặc quy đổi điểm IELTS theo từng cấp độ. Cơ chế này tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh có chứng chỉ, nhưng cũng làm gia tăng áp lực thi lấy chứng chỉ trong học sinh phổ thông.
Sự gia tăng thí sinh xét tuyển đại học bằng IELTS phản ánh khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ, cùng sự nhanh nhạy của phụ huynh và nhà trường. Song nếu không có sự điều chỉnh, xu hướng này có thể làm sâu thêm khoảng cách giáo dục và gây thất thoát ngoại tệ đáng kể.
Bài toán đặt ra là giữ được tinh thần hội nhập mà không bị lệ thuộc. Cần một hệ thống đánh giá năng lực ngoại ngữ nội địa đủ tin cậy, kết hợp với chính sách hỗ trợ công bằng để IELTS trở thành lựa chọn tự nguyện, giá trị cộng thêm, chứ không phải “tấm vé bắt buộc” mở cánh cửa đại học. Chỉ khi đó, xu hướng này mới thực sự trở thành lợi ích lâu dài cho cả người học và nền giáo dục Việt
Bên cạnh cơ hội về tăng năng lực ngoại ngữ, xu hướng này tiềm ẩn bất cập lớn: Bất bình đẳng trong tiếp cận. Lệ phí thi IELTS khoảng 4,6–5,3 triệu đồng/lượt, còn chi phí luyện thi có thể lên tới hàng chục triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng.
Với các gia đình ở vùng sâu, vùng xa hoặc thu nhập thấp, đây là một rào cản khiến con em họ khó cạnh tranh được bằng con đường này. Khi cơ hội tuyển sinh phụ thuộc nhiều vào chứng chỉ tốn kém, khoảng cách giữa học sinh giàu – nghèo càng bị đào sâu.
“Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS đã bước thẳng vào “đấu trường” tuyển sinh đại học trong nước. Điều này bộc lộ ra những cơ hội, song cũng tiềm ẩn nhiều thách thức và bài toán “chảy máu ngoại tệ””- ông Hồng khẳng định.
Đỗ Hợp (ghi)