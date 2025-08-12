Thí sinh dùng IELTS xét tuyển đại học tăng vọt, nhà trường nói gì?

TPO - Số thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ, phổ biến là IELTS, để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh hoặc được cộng điểm ưu tiên tăng đáng kể ở nhiều đại học top đầu.

Tiến sĩ Lê Anh Đức - Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết, năm nay, khoảng 25.000 thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS và SAT đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), tăng gấp rưỡi năm ngoái.

Cách đây 8 năm, khi lần đầu dùng IELTS với yêu cầu 6.5 trở lên hoặc tương đương để xét tuyển, trường chỉ nhận được khoảng 50 hồ sơ. Con số này đạt khoảng 2.000 vào năm 2019, và 11.000 vào năm 2023.

Theo ông Đức, điểm chứng chỉ cũng được cải thiện. Năm nay, dù điểm sàn là IELTS 5.5, hơn 90% thí sinh đạt 6.0 trở lên.

Trong khoảng 40.000 thí sinh có nguyện vọng vào Học viện Ngân hàng năm nay, hơn 13.000 em sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Trường cho hay nhìn chung, điểm chứng chỉ tốt hơn mọi năm.

Ở Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, cho biết có 13.000 thí sinh sử dụng IELTS để đăng ký xét tuyển vào trường, tăng 1,5 lần.

Tại khu vực phía Nam, nhiều trường ghi nhận mức tăng tương tự. Đại học Y Dược TP HCM cho hay năm nay có gần 2.000 em có chứng chỉ IELTS đăng ký, trong khi năm ngoái khoảng 1.300.

Trường Đại học Công thương TP HCM, nhóm nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là gần 2.500, tăng so với 1.600 của năm ngoái.

Mức tăng đột biến ở trường Đại học Công nghiệp TP HCM và Kinh tế - Luật, với lần lượt gần 8.000 và 8.900 em nộp minh chứng IELTS, TOEIC, TOEFL. So với mùa tuyển sinh trước, nhóm này tăng 2,6 và 4 lần.

Vì sao các trường “mặn mà”?

PGS.TS. Lê Hữu Lập nguyên Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, thực tế hiện nay rất nhiều trường có quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ra điểm tiếng Anh để xét tuyển. Thực tế đại đa số các em có chứng chỉ tiếng Anh mức cao vào học ở các chương trình đại học cũng khá thuận lợi, nhất là các chương trình chất lượng cao. Và việc quy đổi là quyền của các trường đại học.

Ông Lập đánh giá, chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, IELTS... đều là các chứng chỉ đánh giá kiến thức "ổn định" khi so sánh với điểm thi THPT hằng năm nên các trường thương hiệu cũng có xu hướng ưu tiên dùng các chứng chỉ này.

Tuy nhiên, theo ông Lập một số em không có điều kiện học để có chứng chỉ này thì chắc chắn là có thiệt thòi. Ông lấy ví dụ như đề thi THPT môn tiếng Anh năm nay, chưa chắc các em có điểm IELTS 6.5 có thể làm bài để được 9 điểm trong khi đó khi quy đổi chứng chỉ tiếng Anh thì ít nhất em cũng được 9 điểm.

“Khi các trường tuyển được các em có chứng chỉ tiếng Anh cao ví dụ chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên, thì nhà trường đỡ mất thời gian đào tạo tiếng Anh cho sinh viên nữa, (1 trong các chuẩn đầu ra của trường) và tài liệu học tập cho các em sẽ phong phú hơn (nghĩa là các em có điều kiện học tập, nghiên cứu tốt hơn)”- ông Lập nêu quan điểm.

Trao đổi với Tiền Phong, Tiến sĩ Lê Anh Đức - Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết, chiến lược của Phòng Quản lý Đào tạo là tăng dần tỉ trọng các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có tính chất liên ngành/xuyên ngành (được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh) với hệ thống giáo trình, học liệu chuẩn quốc tế,… để thu hút những thí sinh xuất sắc, có đam mê, hoài bão theo đuổi ngành học mình yêu thích. Phân tích kết quả học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho thấy đây là nhóm các sinh viên có kết quả học tập tốt nhất.