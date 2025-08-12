Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường đại học ‘lay lắt

NGHIÊM HUÊ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Không tuyển được sinh viên, “lay lắt” tồn tại là thực trạng của nhiều trường đại học (ĐH) hiện nay. Hệ lụy của tình trạng này là câu hỏi về chất lượng nguồn nhân lực.

Không tuyển được sinh viên

Trường ĐH Hùng Vương (TPHCM) năm nay giữ kỉ lục điểm sàn chạm đáy 12/30 điểm đối với 17/19 ngành đào tạo. Tìm hiểu cho thấy, điểm chuẩn năm 2024 của trường là 15/30 điểm đối với tất cả các ngành đào tạo theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp và 18 điểm đối theo phương thức xét học bạ. Tại đề án tuyển sinh ĐH năm nay, trường này thông tin, năm 2024, ngành kinh tế quốc tế xét tuyển 30 chỉ tiêu và có 10 thí sinh nhập học; ngành quản trị kinh doanh xét tuyển 200 chỉ tiêu có 65 thí sinh nhập học; ngành tài chính ngân hàng tuyển sinh 200 chỉ tiêu, có 47 thí sinh nhập học; ngành thương mại điện tử xét 100 chỉ tiêu, có 15 thí sinh nhập học; ngành công nghệ tài chính tuyển 50 chỉ tiêu, có 9 thí sinh nhập học… Có thể thấy, năm trước, 19 ngành đào tạo của Trường ĐH Hùng Vương đều không tuyển đủ chỉ tiêu. Trong đó có nhiều ngành hot nhưng tuyển được rất thấp, như công nghệ thông tin chỉ tuyển được 5/30 chỉ tiêu.

1b.jpg
Trường đại học Lương Thế Vinh (Nam Định cũ)

Trường ĐH Lương Thế Vinh (Nam Định cũ), năm 2024 tuyển sinh 10 ngành, nhưng có tới 7 ngành số thí sinh nhập học dưới 10 em: Ngôn ngữ Anh có 3/300 thí sinh nhập học (đạt chỉ tiêu tuyển sinh 1%); ngành công nghệ kĩ thuật điện tử tuyển sinh được 5/133 chỉ tiêu (đạt gần 4%), ngành kĩ thuật công trình giao thông tuyển sinh được 4/143 chỉ tiêu; ngành công nghệ thông tin tuyển được 8/151 chỉ tiêu; ngành tài chính ngân hàng là 5/125 chỉ tiêu; ngành kế toán 9/124 chỉ tiêu và ngành quản trị kinh doanh 8/130. Năm 2023, những ngành này đều tuyển được dưới 10 thí sinh.

Ngành Bác sĩ Y học cổ truyền tuyển sinh được nhiều nhất của Trường ĐH Lương Thế Vinh năm 2024 với 52/470 chỉ tiêu (đạt trên 10%); ngành thú y tuyển được 21/225 thí sinh và ngành kĩ thuật xây dựng tuyển được 10/225 chỉ tiêu.

1.jpg
Đại học Hùng Vương TPHCM

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì cũng trong tình trạng tương tự. Đến thời điểm hiện tại, phóng viên chỉ tìm được thông tin thông báo tuyển sinh ĐH năm 2025 của nhà trường, không tiếp cận được đề án tuyển sinh. Dựa trên đề án tuyển sinh ĐH năm 2024 của trường này có thể thấy, năm 2023, trường tuyển được 307/1.710 chỉ tiêu (đạt gần 18% chỉ tiêu tuyển sinh). Trong đó có nhiều ngành, tỉ lệ thí sinh nhập học đạt rất thấp. Ví dụ ngành ngôn ngữ Anh có 3/80 thí sinh nhập học, ngành công nghệ thực phẩm có 4/100 thí sinh nhập học, ngành công nghệ môi trường và công nghệ hóa học có 2/60 thí sinh nhập học. Năm 2022, tình trạng tương tự diễn ra khi tuyển sinh chỉ đạt 287/1.930 chỉ tiêu, thậm chí có ngành chỉ tuyển được 1 thí sinh như công nghệ kĩ thuật môi trường.

Khó khăn trong tuyển sinh bắt buộc một số trường ĐH phải dừng tuyển sinh. Ví dụ trong hai năm 2023, 2024, Trường ĐH Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã dừng tuyển sinh 8 ngành gồm: Kiến trúc, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, quản lí xây dựng, quản lí nhà nước, tài chính ngân hàng, công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông. Từ các quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học từ năm 2020 đến năm 2023 mà Trường ĐH Kinh Bắc đã đăng tải trên trang web có thể thấy hầu như nhà trường không tuyển sinh được chỉ tiêu đại học chính quy nào của 8 ngành đã ngừng tuyển sinh này.

Mở toang “đầu vào”, nới lỏng “đầu ra”

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM nhận định, bài toán chất lượng đào tạo của mỗi trường ĐH phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng quan trọng nhất là chất lượng đầu vào.

Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, nguồn thu của các trường ĐH tăng cao vì trường ĐH ngoài công lập và trường ĐH công lập tự chủ tài chính chủ yếu dựa vào học phí. Việc tuyển sinh đủ chỉ tiêu đầu vào, đồng nghĩa với chấp nhận tiêu chí đầu vào thấp, tỉ lệ cạnh tranh không cao.

PGS Đỗ Văn Dũng cho hay, việc đảm bảo chất lượng đầu ra của ĐH không chỉ dừng lại ở việc siết chặt tiêu chuẩn đánh giá mà cần một hệ thống toàn diện, tích hợp các yếu tố từ quản lí, chương trình đào tạo đến hợp tác doanh nghiệp. Ông đề xuất xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm định chất lượng quốc tế thay vì chỉ dựa vào tiêu chuẩn quốc gia, tập trung vào các tiêu chí cốt lõi.

Theo ông Dũng, hiện nay một số trường ĐH vừa “mở toang” đầu vào, vừa “nới lỏng” đầu ra. Bởi lẽ, nếu tiêu chuẩn đầu ra khắt khe, tỉ lệ sinh viên thôi học sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến một số trường không đảm bảo được nguồn thu.

“Hệ lụy là, cơ sở đào tạo không có được sự tín nhiệm từ các nhà tuyển dụng vì cho rằng chất lượng đào tạo không đảm bảo. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không tin vào bằng cấp, bảng điểm của người học. Điểm số đẹp, nhưng người học không nắm bắt được kiến thức chuyên môn, kĩ năng làm việc và gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm”, PGS Đỗ Văn Dũng nhìn nhận.

Ông Dũng cho rằng, vấn đề bất cập hiện nay là mâu thuẫn giữa chất lượng đào tạo và nguồn thu học phí. Nếu “siết” đầu vào, một số trường ĐH sẽ không thể tuyển sinh, không có nguồn thu và khó vận hành.

NGHIÊM HUÊ
#tuyển sinh đại học 2024 #chất lượng nguồn nhân lực #điểm sàn đại học thấp #tình trạng tuyển sinh yếu #các trường đại học 'lay lắt' #thị trường tuyển sinh đại học #challenges tuyển sinh đại học #đào tạo đại học không đạt chuẩn #chỉ tiêu tuyển sinh đại học #đầu vào và đầu ra đại học

Xem thêm

Cùng chuyên mục