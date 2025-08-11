Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hà Nội chính thức hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học cả công lập và tư thục

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành và 126 xã, phường trên địa bàn triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh năm học 2025-2026.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026.

Liên quan tới kinh phí thực hiện, UBND TP yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình, tổng hợp danh sách, số lượng học sinh và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo quy định.

Sở Tài chính được UBND TP giao chủ trì để hướng dẫn quy trình công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú.

Kho bạc Nhà nước khu vực I hướng dẫn các trường được giao kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú mở tài khoản, thanh toán, tạm ứng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú của các trường.

statictttckinhtedothivn-zoom-1000-uploaded-nguyennhuquynh-2025-06-05-557614trua2-9408-axwm.jpg
Hình ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội giao UBND các phường, xã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và văn bản hướng dẫn của các ngành có liên quan đối với các trường trực thuộc theo phân cấp quản lý và các trường thuộc đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu... trên địa bàn, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngày 9/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

Theo Nghị quyết, thành phố dành tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập và tư thục, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức hỗ trợ được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm học sinh đang học tại 23 xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày. Nhóm 2 gồm các học sinh còn lại trên toàn thành phố, nhận mức hỗ trợ 20.000 đồng/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa là 9 tháng học thực tế mỗi năm, tương đương với khoảng 180 ngày ăn/năm học.

Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học.

Trần Hoàng
#Hà Nội hỗ trợ ăn trưa học sinh #bữa ăn bán trú tiểu học #kinh phí hỗ trợ học sinh #Nghị quyết 18 Hà Nội #học phí hỗ trợ 20.000 đồng/ngày #chương trình hỗ trợ học phí #hỗ trợ ăn trưa 2025-2026 #kế hoạch tài chính giáo dục #học sinh vùng núi Hà Nội #quy trình phân bổ ngân sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục