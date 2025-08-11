Hà Nội chính thức hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học cả công lập và tư thục

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành và 126 xã, phường trên địa bàn triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh năm học 2025-2026.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026.

Liên quan tới kinh phí thực hiện, UBND TP yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình, tổng hợp danh sách, số lượng học sinh và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo quy định.

Sở Tài chính được UBND TP giao chủ trì để hướng dẫn quy trình công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú.

Kho bạc Nhà nước khu vực I hướng dẫn các trường được giao kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú mở tài khoản, thanh toán, tạm ứng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú của các trường.

UBND TP Hà Nội giao UBND các phường, xã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và văn bản hướng dẫn của các ngành có liên quan đối với các trường trực thuộc theo phân cấp quản lý và các trường thuộc đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu... trên địa bàn, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngày 9/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

Theo Nghị quyết, thành phố dành tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập và tư thục, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức hỗ trợ được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm học sinh đang học tại 23 xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày. Nhóm 2 gồm các học sinh còn lại trên toàn thành phố, nhận mức hỗ trợ 20.000 đồng/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa là 9 tháng học thực tế mỗi năm, tương đương với khoảng 180 ngày ăn/năm học.

Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học.