Giáo dục

Google News

Xuất sắc giành HCV Liên Quân, nữ sinh được trường ĐH thưởng lớn

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33 ở bộ môn Liên Quân Mobile, sinh viên Nguyễn Thanh Duyên đã được Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tuyên dương và trao thưởng.

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM vừa tổ chức tuyên dương và khen thưởng sinh viên Nguyễn Thanh Duyên – người đã góp công lớn vào chiến thắng của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam tại SEA Games 33, mang về tấm Huy chương Vàng cho thể thao nước nhà.

2c9a7025.jpg
GS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trao giấy khen và biểu trưng khen thưởng của trường danh cho Thanh Duyên.

Theo đại diện nhà trường, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của sinh viên, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã trao thưởng cho Thanh Duyên với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều đối tác của nhà trường cũng dành tặng thêm các phần quà có giá trị, nâng tổng mức thưởng và hiện vật mà nữ sinh nhận được lên khoảng 150 triệu đồng, trong đó có nhiều thiết bị công nghệ cao như iPhone 17 Pro Max.

Nguyễn Thanh Duyên hiện là sinh viên lớp DH40LK02, ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Dù theo học ngành đào tạo mang tính học thuật cao, Duyên vẫn cho thấy khả năng cân bằng hiệu quả giữa học tập và đam mê E-sport, trở thành hình ảnh tiêu biểu của sinh viên thế hệ mới năng động, bản lĩnh và đa năng.

Tại SEA Games 33, Thanh Duyên là thành viên chủ chốt của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam, thi đấu ở vị trí ADL (xạ thủ – đường Rồng). Đây là vị trí giữ vai trò sát thương chủ lực, có ảnh hưởng lớn đến thế trận và kết quả chung của mỗi trận đấu. Với kỹ năng cá nhân nổi bật, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tinh thần thi đấu vững vàng, Thanh Duyên đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của đội tuyển.

z7345619894753-a6cf90307a3344458a99d870d6c11055.jpg
Các thành viên Đội tuyển Nữ Việt Nam gồm DSL: VIE Bùi Nguyễn Hoa Tranh; JUG: VIE Đỗ Kỳ Duyên; MID: VIE Nguyễn Diệu Linh; ADL: VIE Nguyễn Thanh Duyên; SUP: VIE Choi Minh Châu; SUP: VIE Nguyễn Thị Huyền Trang. HLV: VIE Phạm Anh Tuấn.

Lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM khẳng định, thành tích của Nguyễn Thanh Duyên không chỉ là niềm tự hào của cá nhân sinh viên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh môi trường giáo dục hiện đại, khuyến khích sinh viên phát triển toàn diện, từ học tập, nghiên cứu đến thể thao và các lĩnh vực mới như E-sport.

Tại SEA Games 33, nội dung Liên Quân Mobile nữ đã trở thành tâm điểm tranh cãi lớn trong cộng đồng E-sport khu vực khi đội tuyển Thái Lan vướng bê bối về hành vi thi đấu và ứng xử, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn quốc tế.

Một số tình huống trong quá trình thi đấu bị phản ánh là thiếu chuẩn mực thể thao, ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu và buộc ban tổ chức cùng tổ trọng tài phải vào cuộc rà soát, chấn chỉnh. Dù thi đấu trong bối cảnh nhiều áp lực và dư luận căng thẳng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ được bản lĩnh, kỷ luật và phong độ ổn định, qua đó giành chiến thắng thuyết phục để bước lên bục cao nhất.

Nguyễn Dũng
#SEA Games #Liên Quân Mobile #Nguyễn Thanh Duyên #ngân hàng TP.HCM #thành tích #e-sport #huy chương vàng

