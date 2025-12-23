Cầu nối tri thức của Ngày thẻ Việt Nam 2025 đến với học sinh Nghệ An

Ngày 22/12, Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 đã trao tặng phòng học máy tính cho hai trường THCS trên địa bàn xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, gồm Trường THCS Thanh Mai và Trường THCS Đặng Thai Mai.

Tiếp sức cho nhà trường thực hiện sứ mệnh “trồng người”

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Trần Linh – Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào – cho biết, dù là địa phương thuộc vùng núi thấp, song Bích Hào có nhiều khó khăn đặc thù. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, trong khi địa bàn lại là nơi xả lũ của thượng nguồn sông Lam nhằm giảm ngập cho khu vực hạ lưu, gồm huyện Hưng Nguyên (cũ) và TP Vinh (cũ). Vì vậy, gần như năm nào người dân cũng phải chạy lũ, ruộng đồng chỉ canh tác được một vụ lúa.

Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 trao phòng học máy tính cho Trường THCS Đặng Thai Mai và THCS Thanh Mai, xã Bích Hào, Nghệ An. Ảnh: Ngọc Tú

“Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần hiếu học của người dân Bích Hào luôn được gìn giữ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, anh Trần Linh nhấn mạnh.

“Mùa thứ năm, Ban Tổ chức lựa chọn mảnh đất hiếu học Nghệ An, trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Thanh Mai và THCS Đặng Thai Mai, với mong muốn tạo cầu nối tri thức công nghệ, giúp học sinh nơi đây tiếp cận khoa học – công nghệ, mở rộng hiểu biết về văn hóa, xã hội”. Nhà báo Khánh Huyền.

Theo anh Trần Linh, trận lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 11 vừa qua đã khiến toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, bàn ghế học sinh và một phần hệ thống máy tính của hai trường THCS Thanh Mai và THCS Đặng Thai Mai bị hư hỏng nặng. Với phương châm không để việc học của học sinh bị gián đoạn, địa phương đã nỗ lực huy động các nguồn lực để khắc phục, song mới chỉ giải quyết được một phần thiệt hại.

Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ kịp thời của Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 – cụ thể là báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia (Napas) – đã giúp hai nhà trường có thêm điều kiện để tổ chức dạy và học Tin học, tiếp cận công nghệ trong thời gian tới.

Nhịp cầu mở ra thế giới số

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đặng Anh Dũng – Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Mai – khẳng định, phòng máy tính được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là “nhịp cầu tri thức”, mở ra cánh cửa bước vào thế giới số cho học sinh vùng Bích Hào.

“Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học, chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, thầy Dũng chia sẻ.

Thay mặt nhà trường, thầy Đặng Anh Dũng cam kết sẽ quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả phòng máy, để mỗi thiết bị phát huy tối đa giá trị, phục vụ thiết thực cho hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên, học sinh.

Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Mai cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 và các đơn vị đồng hành đã dành sự quan tâm đặc biệt, trao tặng cho nhà trường món quà ý nghĩa, đúng thời điểm.

Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Bích Hào, cùng sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, góp phần tạo dựng nền tảng cơ sở vật chất ban đầu cho sự nghiệp giáo dục.

Tuy nhiên, theo thầy Dũng, để xây dựng môi trường giáo dục toàn diện theo tinh thần đổi mới, nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn. Các phòng học chức năng như Mỹ thuật, Âm nhạc chưa được trang bị đầy đủ, thiếu nhạc cụ và dụng cụ cần thiết; sân chơi, bãi tập đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thể chất và ngoại khóa.

Từ diễn đàn ý nghĩa này, thầy Đặng Anh Dũng bày tỏ mong muốn Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam – trong đó có báo Tiền Phong, Napas – cùng các cấp lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ để nhà trường sớm hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là phòng Mỹ thuật, phòng Âm nhạc và cải tạo sân chơi, bãi tập cho học sinh.

Luôn đồng hành cùng giáo dục vùng khó khăn

Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Khánh Huyền – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam – cho biết, Ngày thẻ Việt Nam ra đời cách đây 5 năm, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, buộc xã hội phải thực hiện giãn cách.

Khi đó, báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia (Napas) đã phối hợp tổ chức chương trình thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt mang tên Ngày thẻ Việt Nam. Trải qua 5 mùa tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và sự chung tay của nhiều đơn vị, chương trình đã để lại nhiều dấu ấn với hơn 100 triệu lượt tìm kiếm trên Google, hơn 100.000 lượt trải nghiệm trực tiếp và hơn 1.000 bài báo viết về sự kiện.

Ngày thẻ Việt Nam hướng tới giới trẻ, sinh viên đến từ khoảng 50 trường đại học trên địa bàn Hà Nội, là diễn đàn để các tổ chức tài chính – ngân hàng cùng trao đổi giải pháp thanh toán, ứng dụng công nghệ, hướng tới sự tiện ích và hiệu quả cho người dân.

Ngay từ mùa đầu tiên, Ban Tổ chức đã dành một phần kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội, hướng tới các điểm trường vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Chương trình đã lần lượt đến với Trường THCS Liên Thủy (Quảng Bình cũ), Trường THCS Quang Chiểu (Thanh Hóa), Trường Tiểu học Hà Sen (Cát Hải, Hải Phòng), Trường Tiểu học Lý Bôn và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Yên Thổ (Cao Bằng).