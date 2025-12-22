Đề bài doanh nghiệp làm nóng sân chơi chung kết Sinh viên Kinh doanh số 2025

Ngày 19/12/2025, Gala Chung kết Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số (DBC) 2025 được tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân trong không khí sôi động, mang đậm dấu ấn của một “đấu trường thực chiến”. Nếu khoảnh khắc xướng tên quán quân luôn tạo nên cao trào, thì sức nóng của mùa giải năm nay còn đến từ bài toán doanh nghiệp, khi các đội thi phải giải quyết những đề bài bám sát nhu cầu doanh nghiệp, thị trường, đòi hỏi phương án triển khai và đo lường hiệu quả cụ thể.

Sự kiện do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) phối hợp cùng Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet) tổ chức, thu hút 546 đội đăng ký tham gia đến từ 85 trường đại học trên cả nước. Điểm nhấn của cuộc thi là việc lồng ghép chủ đề “Thương mại điện tử xanh và mô hình kinh doanh bền vững” vào nhiều hạng mục thi, qua đó góp phần định hướng và nâng cao trách nhiệm trong tư duy kinh doanh số của sinh viên.

Khi "bài toán doanh nghiệp" làm nóng đấu trường

Vượt qua hơn 500 đội thi, Top 9 đội xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết, tranh tài qua ba nội dung: thuyết trình dự án, hùng biện và trắc nghiệm kiến thức. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chất lượng chuyên môn được đẩy lên cao khi các đề thi tiến sát thực tế doanh nghiệp, yêu cầu thí sinh phải chứng minh năng lực triển khai và tối ưu thay vì chỉ dừng lại ở ý tưởng.

09 đội xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết, tranh tài ba nội dung: thuyết trình dự án, hùng biện và trắc nghiệm kiến thức

Đặc biệt ở hạng mục Digital Marketing, đề bài từ Bảo hiểm BSH về sản phẩm bảo hiểm học sinh - sinh viên được đánh giá là "khó nhằn". Đề thi khuyến khích sinh viên nghiên cứu và thấu hiểu giá trị của bảo hiểm, từ đó lan tỏa thông điệp về sự chủ động, an toàn tài chính trong cuộc sống. Đồng thời các đội thi phải trực tiếp giải quyết bài toán kinh doanh thật: làm thế nào để bán một sản phẩm cần sự tin cậy cao (bảo hiểm) cho một đối tượng trẻ, nhạy bén nhưng thường e ngại rủi ro (Gen Z), thông qua các kênh số.

Theo anh Đỗ Hữu Hưng - CEO Accesstrade Việt Nam, thành viên BGK cuộc thi, các bài thi năm nay cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong việc sử dụng mô hình logic, phân tích thị trường và tiếp cận theo hướng dữ liệu (data-driven) – điều rất cần thiết đối với những người sẽ tham gia vào nền kinh tế số trong tương lai.

Đội HaiYan đạt giải ba nội dung Digital Marketing và giải khuyến khích chung cuộc

Anh còn ấn tượng với sự sáng tạo của đội HaiYan với việc xây dựng nhân vật hư cấu “bạn Thắm” – một linh vật (mascot) giúp truyền tải câu chuyện thương hiệu BSH một cách gần gũi. Cách tiếp cận này cho thấy “các bạn đã hiểu đúng tinh thần marketing hiện đại: thương hiệu không chỉ là sản phẩm hay dịch vụ, mà còn là cảm xúc, câu chuyện và khả năng ghi nhớ trong tâm trí người dùng.”- anh Hưng chia sẻ.

Cầu nối giữa đào tạo và tuyển dụng

Với thí sinh, giá trị lớn nhất của DBC 2025 nằm ở trải nghiệm làm việc với “đề bài thật”. Điều này giúp các bạn rèn luyện tư duy thực tế như một agency thu nhỏ, từ khâu làm chiến lược đến tối ưu nội dung và đo lường ngân sách, và áp lực triển khai như môi trường doanh nghiệp.

Nhiều đội thi bày tỏ sự hứng thú: “Đề thi Digital Marketing do BSH xây dựng đã mang lại cho chúng em một trải nghiệm rất khác so với những bài tập học thuật trên giảng đường. Khi làm việc với một sản phẩm thật và phải triển khai chiến lược sát với thị trường, cả nhóm buộc phải suy nghĩ như những người làm nghề thực thụ – từ việc hiểu rõ sản phẩm đến xây dựng thông điệp phù hợp với từng nền tảng số. Đây là trải nghiệm giúp chúng em rèn luyện tư duy thực tế và tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc sau khi ra trường.” - Đại diện đội thi Haiyan cho biết.

Đây là năm thứ 4 Bảo hiểm BSH tham gia đồng hành cùng cuộc thi. Tại cuộc thi, sự tham gia của các doanh nghiệp không chỉ góp thêm chất liệu thực tiễn cho đề bài mà còn tạo cơ hội để nhận diện những nhân sự tiềm năng thông qua các "portfolio thực chiến" ngay từ ghế nhà trường.

Giải Nhất đã gọi tên đội Chốt đơn - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Kết quả chung cuộc, đội “Chốt đơn” (Đại học Kinh tế Quốc dân) giành ngôi Quán quân; Á quân thuộc về đội “Greenminds” (Trường Đại học Phương Đông) và đội “Faster” (Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ) đạt giải Quý quân.