Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Công an Hà Nội gửi danh sách hơn 2.000 học sinh vi phạm giao thông cho Sở giáo dục

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong tháng 12, Công an Thành phố Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm giao thông, gửi đến Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm có giải pháp phối hợp giáo dục, chấn chỉnh hành vi vi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 12, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Thống kê cho thấy, chỉ trong tháng 12 đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 2 người tử vong, 9 người bị thương. Trước thực tế đó, Công an Thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý vi phạm, qua đó phát hiện và xử lý 2.102 học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

So với tháng 11/2025 (3.130 trường hợp), số vi phạm đã giảm 1.028 trường hợp, tương đương giảm khoảng 32,8%.

xly-hs.jpg
Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, trường học có số học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông nhiều gồm: Trường THPT Quang Trung (47 trường hợp), Trường THPT Hà Thành (36 trường hợp), Trường THPT Nguyễn Trãi (23 trường hợp), Trường THPT Tây Hồ (12 trường hợp), Trường THPT Thạch Bàn (8 trường hợp), Trường Cao đẳng Công Thương (21 trường hợp), Trường Cao đẳng Việt Mỹ (5 trường hợp)…

Đánh giá chung của Công an Thành phố cho thấy, các hành vi học sinh vi phạm phổ biến như: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho các em.

Hà Linh
#Hơn 2.000 học sinh vi phạm giao thông #Công an Hà Nội gửi danh sách về Sở giáo dục #học sinh vi phạm giao thông #tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục