[VIDEO] Bất chấp biển cấm, ô tô nối đuôi tạt qua trạm thu phí ở TPHCM

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, ngoài các tổ tuần tra, trực tiếp xử lý phương tiện vi phạm ngay tại thời điểm phát hiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành phạt nguội. Tại Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, vi phạm biển cấm rẽ trái, đối với ô tô bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, xe máy từ 600 đến 800 nghìn đồng. Mức phạt lỗi quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu đối với xe ô tô từ 2 triệu đồng đến 40 triệu đồng và trừ tối đa đến 10 điểm giấy phép lái xe.