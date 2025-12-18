Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

[VIDEO] Bất chấp biển cấm, ô tô nối đuôi tạt qua trạm thu phí ở TPHCM

Hương Chi

TPO - Dù có biển cấm rẽ trái, quay đầu song ô tô vẫn nối đuôi đi tắt từ đường ven sông Sài Gòn lên cầu Phú Cường, tạt qua trước trạm thu phí, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và ùn tắc giao thông.

Video: Dù có biển cấm, song ô tô vẫn rẽ trái, quay đầu ngay trước trạm thu phí
cau-phu-cuong-9.jpg
Ngày 18/12, ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, tại khu vực trạm thu phí cầu Phú Cường hướng từ phường Thủ Dầu Một đi xã Củ Chi (TPHCM) rất nhiều phương tiện vi phạm﻿ luật giao thông đường bộ.
tp-cau-phu-cuong-10.jpg
Đường Huỳnh Văn Cù nối từ Quốc lộ 13, phường Thủ Dầu Một đi đến cầu Phú Cường để qua xã Củ Chi (TPHCM) và về Tây Ninh, các tỉnh miền Tây Nam bộ. Đây là một trong những điểm đen thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông﻿, nhất là ngày nghỉ lễ, tết do lưu lượng phương tiện đông.
cau-phu-cuong-3.jpg
cau-phu-cuong.jpg
Do đường Huỳnh Văn Cù nhỏ hẹp, phương tiện đông, lại phải đi đường vòng﻿ rất xa, nên nhiều tài xế chọn đường tắt. Nhiều ô tô﻿ đi đường Bạch Đằng (đường ven sông Sài Gòn) để lên cầu Phú Cường. Để lên cầu, ô tô phải tạt qua mặt trạm thu phí, cản trở phương tiện vào, ra trạm.
cau-phu-cuong-1.jpg
cau-phu-cuong-2.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 15/12, cơ quan chức năng đã gắn biển báo cấm﻿ rẽ trái, quay đầu hướng từ đường Bạch Đằng (đường ven sông Sài Gòn) ra đường Huỳnh Văn Cù, lên cầu Phú Cường. Dù vậy, rất đông phương tiện không chấp hành.
tp-cau-phu-cuong-5.jpg
tp-cau-phu-cuong-4.jpg
Ô tô đi từ đường ven sông Sài Gòn rẽ trái vào khu dân cư Chánh Mỹ dù có biển cấm
tp-cau-phu-cuong-8.jpg
tp-cau-phu-cuong-6.jpg
Ô tô, xe tải quay đầu từ đường ven sông Sài Gòn lên cầu Phú Cường﻿, trước trạm thu phí

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, ngoài các tổ tuần tra, trực tiếp xử lý phương tiện vi phạm ngay tại thời điểm phát hiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành phạt nguội. Tại Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, vi phạm biển cấm rẽ trái, đối với ô tô bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, xe máy từ 600 đến 800 nghìn đồng. Mức phạt lỗi quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu đối với xe ô tô từ 2 triệu đồng đến 40 triệu đồng và trừ tối đa đến 10 điểm giấy phép lái xe.

Hương Chi
#giao thông #biển cấm #TPHCM #trạm thu phí #đường bộ #quy định #vi phạm

