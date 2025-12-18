Ấm áp những chuyến xe mùa xuân phương Nam

TPO - Giữa những ngày cuối năm chật vật mưu sinh nơi phố thị, với nhiều người lao động xa quê, tấm vé xe miễn phí về quê ăn Tết không chỉ giúp họ tiết kiệm chi phí mà còn mở ra cơ hội đoàn viên sau một năm nhiều biến động. Những “chuyến xe mùa xuân” ở TPHCM vì thế trở thành hành trình chở theo yêu thương và hy vọng của người lao động về nhà đón Tết đoàn viên.

Thèm bữa cơm gia đình

Khi nhận được thông tin đăng ký nhận vé xe về quê miễn phí do công đoàn công ty thông báo, anh Nguyễn Văn Hiền (công nhân cơ khí, quê Nghệ An) nhanh chóng đăng ký. Anh Hiền tâm sự, đã bốn năm rồi, hai vợ chồng anh chưa về quê ăn Tết cùng các con và ông bà.

“Tết với gia đình tôi chỉ gói gọn trong những cuộc gọi vội vàng về nhà, gặp các con cũng chỉ qua chiếc điện thoại. Bởi đồng lương ít ỏi phải chắt chiu để gửi tiền về quê cho các con ăn học, trong khi thu nhập ngày càng bấp bênh, chi phí sinh hoạt ngày một tăng nên đường về quê cũng dần xa thêm” – anh Hiền nói.

Người lao động TPHCM hân hoan về quê đón Tết trên chuyến xe 0 đồng

Sau khi đăng ký vé về quê thành công, anh Hiền không giấu được niềm vui. Vậy là năm nay anh sẽ được gặp các con, được ngồi ăn cơm cùng những người thân yêu sau nhiều năm xa cách. Với anh Hiền, chuyến xe miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm vài triệu đồng tiền vé, mà còn thể hiện sự chăm lo của các đoàn thể với những người lao động khó khăn, mong muốn về quê đón Tết.

Khi được chấp nhận 4 thành viên trong gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ được về quê Đắk Lắk đúng dịp Tết, chị Võ Thị Nhung (38 tuổi, công nhân may) không giấu được niềm vui. Chị Nhung kể, đợt lũ lụt vừa qua ảnh hưởng nặng nề đến gia đình. Nhà cửa bị sập, rau màu mất trắng.

“Tôi cố gắng làm việc để có thêm tiền gửi về quê hỗ trợ gia đình. Được hỗ trợ vé xe 0 đồng về quê đợt này, tôi mừng lắm. Gặp được những người thân yêu sau bao biến cố đúng vào dịp Tết là điều rất trân quý lúc này” – chị Nhung bộc bạch.

Gia đình hân hoan về quê và còn được nhận quà Tết

Những lao động tự do cũng khấp khởi hy vọng sẽ nhận được vé xe miễn phí về quê đón Tết cùng người thân. Đặc biệt, sau những đợt mưa lũ, thiên tai trong năm qua, không ít gia đình ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề, khiến việc về quê ăn Tết càng xa xôi. Khi đăng ký vé xe 0 đồng, niềm vui hiện rõ trên gương mặt họ. Đó là niềm vui giản dị được trở về nhà.

Những chuyến xe yêu thương

Ngày 17/12, Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026” với chủ đề “Việt Nam quét mã - giúp nhau về nhà”. Chương trình đặt mục tiêu vận động 1,2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hơn 800 vé xe cho đoàn viên và người lao động khó khăn. Đối tượng ưu tiên là những trường hợp bị thiệt hại do thiên tai năm 2025, người lao động nuôi con nhỏ hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê.

Công nhân về quê Tết 2025

“Chuyến xe mùa xuân là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với người lao động xa quê” - ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM chia sẻ.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cũng triển khai chương trình “Chuyến xe hạnh phúc Tết 2026” mùa thứ 4. Dự kiến, 20 chuyến xe 0 đồng sẽ khởi hành vào ngày 25 tháng Chạp (12/2/2026), đưa 900 người lao động về các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị và Hà Tĩnh….

Không chỉ dừng lại ở việc miễn phí vé xe, mỗi hành khách còn được phục vụ suất ăn, nước uống và nhận quà Tết dọc hành trình. Thậm chí, khi về đến địa phương, hành khách còn được bố trí xe trung chuyển đưa về tận nhà. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op tâm niệm: "Mỗi chuyến xe là một hành trình nối dài yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho những người con xa quê đã trải qua một năm nhiều vất vả".

Những chuyến xe lăn bánh không chỉ chở người lao động về quê, mà còn chở theo niềm tin và hơi ấm tình người lan tỏa khắp mọi nẻo đường xuân.