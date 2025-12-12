Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vĩnh Long bắn pháo hoa tại 3 điểm đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lễ đón Giao thừa tối 29 Tết Bính Ngọ được tỉnh Vĩnh Long tổ chức ở 3 điểm tại trung tâm 3 tỉnh cũ trước sáp nhập, với cầu truyền hình trực tiếp, ở mỗi điểm đều bắn pháo hoa tầm thấp và chương trình nghệ thuật đặc biệt.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Theo đó, chương trình sẽ gồm nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng, chương trình văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động quảng bá du lịch...

Đặc biệt, điểm nhấn sẽ ở Lễ đón Giao thừa tối 29 Tết (tối 16/2/2026), được tổ chức tại 3 điểm, gồm Quảng trường phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long cũ); Công viên Mỹ Hóa (tỉnh Bến Tre cũ) và Quảng trường phường Nguyệt Hóa (tỉnhTrà Vinh cũ), kết hợp cầu truyền hình trực tiếp. Ở mỗi điểm có bắn pháo hoa tầm thấp và chương trình nghệ thuật đặc biệt.

tp-vl-2.jpg
Đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam ở Vĩnh Long.

Đồng thời, tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức đường hoa Xuân dài 500m trên đường Lê Lai, hội hoa xuân và trang trí tiểu cảnh trên con đường gốm và hoa trước Trung tâm hội nghị tỉnh.

Bên cạnh đó có các giải thể thao như xe đạp, billiards, bóng chuyền, cờ tướng, lân - sư - rồng, triển lãm cổ vật, hội báo Xuân và triển lãm sách; khu phố ông đồ...

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #pháo hoa #Giao thừa #Tết Bính Ngọ #hoạt động văn hóa #du lịch #truyền hình

Xem thêm

Cùng chuyên mục