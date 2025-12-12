Vĩnh Long bắn pháo hoa tại 3 điểm đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

TPO - Lễ đón Giao thừa tối 29 Tết Bính Ngọ được tỉnh Vĩnh Long tổ chức ở 3 điểm tại trung tâm 3 tỉnh cũ trước sáp nhập, với cầu truyền hình trực tiếp, ở mỗi điểm đều bắn pháo hoa tầm thấp và chương trình nghệ thuật đặc biệt.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Theo đó, chương trình sẽ gồm nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng, chương trình văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động quảng bá du lịch...

Đặc biệt, điểm nhấn sẽ ở Lễ đón Giao thừa tối 29 Tết (tối 16/2/2026), được tổ chức tại 3 điểm, gồm Quảng trường phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long cũ); Công viên Mỹ Hóa (tỉnh Bến Tre cũ) và Quảng trường phường Nguyệt Hóa (tỉnhTrà Vinh cũ), kết hợp cầu truyền hình trực tiếp. Ở mỗi điểm có bắn pháo hoa tầm thấp và chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam ở Vĩnh Long.

Đồng thời, tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức đường hoa Xuân dài 500m trên đường Lê Lai, hội hoa xuân và trang trí tiểu cảnh trên con đường gốm và hoa trước Trung tâm hội nghị tỉnh.

Bên cạnh đó có các giải thể thao như xe đạp, billiards, bóng chuyền, cờ tướng, lân - sư - rồng, triển lãm cổ vật, hội báo Xuân và triển lãm sách; khu phố ông đồ...