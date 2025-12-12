Phó Thủ tướng: Cổ phần hóa không phải để người ta vào mua rồi ‘lấy đất đem bán’

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, mục tiêu sau cổ phần hóa là phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển đất nước, chứ không phải cổ phần hóa để người ta vào "mua cổ phần hóa nhằm lấy đất đem bán".

Ngày 12/12, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và dự thảo Nghị định giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh sự cần thiết của công tác cổ phần hóa để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua, việc cổ phần hóa chưa đạt yêu cầu, do còn vướng mắc về quy định, nhất là liên quan đến đất đai.

Do vậy, sau khi được ban hành, nghị định vừa phải tháo gỡ được các vướng mắc, vừa không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước, vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.

Phó Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu sau cổ phần hóa là phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, chứ không phải cổ phần hóa để người ta vào "mua cổ phần hóa nhằm lấy đất đem bán".

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ, bịt các "lỗ hổng" pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình cổ phần hóa; nghiêm cấm việc lợi dụng cổ phần hóa để làm thất thoát tài sản, đất đai của Nhà nước; việc cổ phần hóa phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về vấn đề "giá trị quyền sử dụng đất có tính vào giá trị doanh nghiệp hay không", ông Hồ Đức Phớc nói, đối với đất đã nộp tiền thuê đất 1 lần thì đương nhiên phải tính vào giá trị doanh nghiệp. Đối với đất thuộc diện thuê đất hằng năm, nếu chưa nộp thì chưa tính vào giá trị doanh nghiệp. Điều này phù hợp với Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Trung ương.

Đối với việc quản lý sử dụng đất sau cổ phần hóa, ông lưu ý phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai. Theo Phó Thủ tướng, luật không cấm chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng chuyển mục đích theo hình thức nào là do người có thẩm quyền quyết định.

Do đó, dự thảo Nghị định phải thiết kế, diễn đạt quy định này sao cho hợp lý, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, để đảm bảo quyền chuyển mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp, đồng thời không để xảy ra thất thoát, lãng phí khi chuyển mục đích sử dụng đất.