Đại uý công an bị đối tượng 'ngáo đá' dùng kéo tấn công gây thương tích

Tiền Lê
TPO - Trong khi làm nhiệm vụ, đại úy Dương Cao Nguyên bị đối tượng "ngáo đá" dùng kéo đâm gây thương tích vùng mặt và môi.

Ngày 12/12, đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên đại úy Dương Cao Nguyên – cán bộ Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) bị thương trong quá trình truy bắt đối tượng “ngáo đá”.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, nhận được tin báo về việc có một đối tượng có biểu hiện ngáo đá tại khu vực Cổng Trung tâm thương mại Pleiku (phường Diên Hồng), Công an phường Diên Hồng đã phân công tổ công tác gồm trung tá Vũ Quang Huy và đại úy Dương Cao Nguyên đến hiện trường xác minh vụ việc.

Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với người dân để khống chế đối tượng. Trong quá trình truy bắt, đại úy Dương Cao Nguyên đã bị đối tượng dùng kéo đâm gây thương tích vùng mặt và môi. Ngay sau đó, lực lượng Công an phường khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

tien-phong-7226.png
Đại tá Phạm Hữu Trường (ngoài cùng bên phải) ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, tận tụy của Công an phường Diên Hồng.

Qua xác minh, xác định đối tượng đâm cán bộ công an là Đặng Hoàng Quý (38 tuổi, trú phường Pleiku).

Cùng ngày, tại trụ sở Công an phường Diên Hồng, đại tá Phạm Hữu Trường đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần để đại úy Dương Cao Nguyên sớm hồi phục, trở lại công tác.

Đại tá Phạm Hữu Trường cũng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, tận tụy của Công an phường Diên Hồng nhanh chóng truy bắt đối tượng nguy hiểm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Tiền Lê
