Chính phủ chốt ngày khánh thành Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2

Luân Dũng
TPO - Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý dự án và 2 bệnh viện này phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình chuẩn bị tốt cho việc tổ chức lễ khánh thành vào ngày 19/12.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai thuộc địa phận tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình

Để sớm đưa 2 bệnh viện vào khai thác, sử dụng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các đơn vị liên quan quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để khẩn trương thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại.

Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai sẽ khánh thành vào ngày 19/12

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế phòng cháy, chữa cháy và bản vẽ thi công các hạng mục còn lại theo quy định.

Bộ Y tế chỉ đạo Ban Quản lý dự án, 2 bệnh viện, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Lễ khánh thành 2 công trình này cùng với Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình vào ngày 19/12.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục chủ động phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu khẩn trương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phương án, giải pháp đã được các cơ quan thống nhất và giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh trong công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định thiết kế, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu xử lý, giải quyết dứt điểm các công việc liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công của các hạng mục còn lại, các hạng mục phát sinh và xem xét, thẩm định theo quy định.

Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế trong việc hoàn thiện hồ sơ về các cơ chế đảm bảo vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng các quy định pháp luật.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, tại công trình xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tỉnh Ninh Bình) đang khẩn trương thi công, dự kiến sẽ khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12.

Chậm nhất trong quý 1/2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ chính thức vận hành giai đoạn 1 từ ngày 19/12 với đầy đủ các phân khu thiết yếu.

Luân Dũng
