Phát hiện 1 kẻ lừa đảo trong vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

TPO - Chiều 6/10, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, đã cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại các Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Tùng, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án, với 3 tội danh chính gồm: 1 bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự; 1 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; 5 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định hành vi của các bị can đã gây thất thoát, lãng phí khoảng 762 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, đồng thời thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt hoặc thất thoát, để sớm hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác điều tra được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Ở động thái khác, Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trước ngày 30/11/2025.

Minh Đức
#kẻ lừa đảo #Bệnh viện Bạch Mai #Việt Đức cơ sở 2 #điều tra tham nhũng #thất thoát ngân sách #bệnh viện Việt Đức #Bệnh viện Bạch Mai #tham nhũng y tế #khởi tố bị can #đầu tư xây dựng bệnh viện

