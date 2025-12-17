Người đàn ông ném gạch vào nhóm trẻ, khiến bé trai thương tích nặng ở vùng mặt

TPO - Bực tức vì cho rằng nhóm trẻ em trong xóm thường xuyên vào vườn nhà phá phách, người đàn ông ở Quảng Ngãi đã ném gạch về phía các cháu nhỏ đang chơi trên đường, khiến một bé trai 12 tuổi bị thương tích nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 36%.

Sáng 17/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.V.K. (47 tuổi, trú thôn Trung An, xã Bình Sơn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, N.V.K. và bị hại là cháu H.T.L. (12 tuổi, trú cùng thôn) là hàng xóm. Do nhóm trẻ nhỏ trong xóm, thường xuyên đến vườn nhà ông K. phá phách nên người đàn ông này nảy sinh bức xúc. Khoảng 20h ngày 17/10/2025, khi cháu L. cùng nhóm bạn đang chơi trên tuyến đường bê tông thì ông K. điều khiển xe máy đi ngang qua. Nghe nhóm trẻ gọi nhau: “Ông K. đến kìa, chạy nhanh”, ông K. liền nổi nóng, cầm một viên gạch ném về phía các cháu nhỏ.

Công an tống đạt các quyết định đối với bị can N.V.K.

Viên gạch trúng thẳng vào vùng mặt cháu L. khiến cháu chảy nhiều máu, choáng váng và ngã gục xuống đường. Cháu L. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Kết quả giám định xác định, cháu L. bị vỡ xương trán, vỡ thành trước và thành trong xoang hàm phải, gãy xương cánh mũi phải, tụ dịch đa xoang, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%.

Qua xác minh tại địa phương, Công an xã Bình Sơn cho biết, ông N.V.K. thường xuyên uống rượu, có hành vi đập phá, gây mất an ninh, trật tự tại nơi cư trú.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam N.V.K. trong thời hạn 4 tháng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.