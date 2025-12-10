Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Khởi tố vụ xâm hại gần 98ha rừng ở Gia Lai

Trương Định
TPO - Hạt kiểm lâm khu vực Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ vụ gần 98ha rừng bị xâm hại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 9/12, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ phá rừng tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157, xã Kim Sơn, để điều tra về tội Hủy hoại rừng. Đơn vị này cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã có báo cáo vụ việc phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 4, khoảnh 6, xã Kim Sơn. Theo kết quả xác minh, tổng diện tích rừng bị thiệt hại gần 98ha, trong đó hơn 23ha rừng tự nhiên và hơn 74ha rừng trồng.

m1.jpg
Các đối tượng mở nhiều con đường mòn được mở để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Liên quan vụ việc, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã kiểm điểm hai cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Kim Sơn là ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận. Hai cán bộ nêu trên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó thiếu kiểm tra, giám sát, không báo cáo kịp thời, để xảy ra tình trạng phá rừng trên diện rộng. Hạt Kiểm lâm đề nghị xem xét kỷ luật hai ông theo hình thức khiển trách.

Trương Định
#Gia Lai #phá rừng #hủy hoại rừng #kiểm lâm #điều tra #98ha rừng #Hạt kiểm lâm khu vực Hoài Ân

