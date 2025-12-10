Bắt hai đối tượng ngoại quốc mang theo lượng lớn ma túy vào Điện Biên

TPO - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên vừa cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng người Lào mang lượng lớn ma túy vào địa bàn.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, sáng 9/12, tại bản Kết Tinh, xã Mường Pồn, tổ công tác phối hợp thuộc Ban Chỉ huy BĐBP Điện Biên cùng các đơn vị liên quan khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Mốc quốc giới số 83 đã phát hiện hai người đàn ông đi bộ từ hướng biên giới Lào vào Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 6 bánh hình hộp chữ nhật chứa 36.000 viên nén màu hồng ký hiệu WY nghi ma túy tổng hợp; 4 bánh heroin dạng bột nén; cùng 1 gói nhựa màu nâu đen nghi thuốc phiện, trọng lượng khoảng 1 kg.

Tang vật là ma túy tổng hợp và heroin dạng bột nén cùng 1 gói nhựa màu nâu đen nghi thuốc phiện.

Tại cơ quan điều tra, danh tính hai đối tượng được xác định là Xay Sôm Phon In Thạ Vông (SN 1988) và Uẩn Lò Văn Khằm (SN 1984), đều trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào).

Bước đầu, các đối tượng khai được một người đàn ông ở tỉnh Phông Sa Lỳ thuê vận chuyển số ma túy trên sang tỉnh Điện Biên để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi vừa vượt qua Mốc 83 thì bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Điện Biên phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.