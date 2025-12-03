Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lĩnh án 16 năm tù vì tàng trữ ‘nước vui’

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xác định Lê Ngọc Hải phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, TAND TP Huế đã tuyên phạt bị cáo này 16 năm tù giam.

Ngày 3/12, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Ngọc Hải (SN 2002, trú phường Kim Trà, TP Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Hải và Huỳnh Hồng Đợi (cùng trú phường Kim Trà, TP Huế) là bạn bè, thường xuyên đi chơi với nhau. Sáng 4/2/2024, Hải nhắn tin qua Telegram nhờ Đợi nhận giúp một gói hàng chuyển phát nhanh.

nuoc-vui-4273.jpg
Bị cáo Lê Ngọc Hải. Ảnh: Thái Bường

Đến 10h30 cùng ngày, khi Đợi đang nhận gói hàng trước một căn nhà ở phường Kim Trà thì bị lực lượng Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

Bên trong kiện hàng có 5 hộp giấy ghi “Mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột”, mỗi hộp chứa 20 gói nilon, tổng cộng 100 gói bột khô. Kết luận giám định xác định đây là ma túy dạng “nước vui”, tổng trọng lượng 459,04 gram, gồm các chất Ketamine, Nimetazepam, Methamphetamine và 2C-B.

Quá trình điều tra xác định, Hải quen với Nguyễn Văn Hải (SN 1995, đối tượng bán ma túy, trú tại Huế). Ngày 1/2/2024, Hải đặt mua 100 gói “nước vui” với giá 170 triệu đồng. Ngày 3/2/2024, bị cáo Hải chuyển 120 triệu đồng, đồng thời cung cấp địa chỉ nhận hàng và số điện thoại để nhân viên chuyển phát liên hệ.

Hải trước đó cũng từng hai lần mua ma túy của Nguyễn Văn Hải, gồm 30 gói giá 50 triệu đồng và 50 gói giá 80 triệu đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ và tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Hải 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với Huỳnh Hồng Đợi và Nguyễn Văn Hải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cũng đã khởi tố bị can, hiện tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

Ngọc Văn
#Nước vui #TAND TP Huế #tàng trữ #ma túy #phường Kim Trà #bị cáo #tuyên phạt #Lê Ngọc Hải

Xem thêm

Cùng chuyên mục