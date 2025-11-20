Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Ninh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh 'thủ hàng nóng', khởi tố 13 bị can

Hoàng Dương
TPO - Ngày 20/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Lê Thái Hà cầm đầu, khởi tố 13 bị can; thu giữ 200 gram ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng cùng 15 viên đạn, 13,5kg pháo nổ, 3 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Thái Hà (SN 1994, trú tại tổ 2, khu Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh). Hà từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị TAND Uông Bí tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Năm 2019, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Hà không có việc làm ổn định nhưng lại có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế như xây nhà, mua ô tô mới. Hà thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy tại các địa bàn Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái.

anh-1.jpg
Lê Thái Hà cùng tang vật bị thu giữ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Hà có dấu hiệu tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án mang bí số 368D để đấu tranh triệt phá. Do từng có tiền án, Hà sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó: thường xuyên thay đổi chỗ ở, thay đổi phương tiện đi lại, di chuyển linh hoạt giữa các địa bàn. Đáng chú ý, đối tượng này luôn mang theo “hàng nóng” để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Khoảng 13h ngày 13/11, tại khu vực phố Giếng Đồn, thuộc tổ 7, khu Trần Hưng Đạo 1, phường Hồng Gai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Lê Thái Hà đang tàng trữ 2 túi ma túy, 1 khẩu súng quân dụng và 15 viên đạn (trong đó 6 viên đã được lắp trong hộp tiếp đạn).

Tiếp tục khám xét nơi ở và 2 xe ô tô của Hà tại một nhà trọ ở khu Trung Lương, phường Bình Khê, lực lượng công an thu giữ thêm 3 túi ma túy tổng hợp, 9 hộp pháo nổ có tổng trọng lượng 13,5kg cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Mở rộng điều tra chuyên án 368D, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố 13 bị can trong đường dây về các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ). Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 200 gram ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng, 15 viên đạn, 13,5kg pháo nổ, 3 xe ô tô, 39 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng khác phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò từng bị can và truy xét các đối tượng có liên quan.

Hoàng Dương
