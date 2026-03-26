Nam thanh niên giả gái 'chat sex' để tống tiền hàng tỷ đồng

Nguyễn Thành
TPO - Giả danh phụ nữ trẻ để dụ dỗ nạn nhân gọi video nhạy cảm, Phan Ngọc Gia Huy đã bí mật quay lại màn hình rồi đe dọa phát tán nhằm tống tiền. Cơ quan công an xác định số tiền giao dịch của đối tượng lên tới hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó 1,6 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi chiếm đoạt.

Ngày 26/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Phan Ngọc Gia Huy (2005, trú đường Phạm Thế Hiển, TP.HCM) khi đang thực hiện hành vi giả gái để gọi video dụ dỗ nạn nhân “chat sex” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, qua kiểm tra ban đầu, tổng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Huy lên tới hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 1,6 tỷ đồng được xác định là tiền chiếm đoạt từ thủ đoạn dụ dỗ “chat sex”, sau đó lén quay lại màn hình để tống tiền nạn nhân.

4192b7678cd702895bc6.jpg
Đối tượng Huy và tang vật thu.

Điều tra cho thấy, Phan Ngọc Gia Huy đã lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội như Zalo, Facebook với danh tính giả là phụ nữ trẻ, ngoại hình hấp dẫn. Đối tượng chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo dựng mối quan hệ thân mật trong thời gian ngắn nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, Huy dụ dỗ nạn nhân thực hiện các cuộc gọi video có nội dung nhạy cảm. Trong quá trình này, đối tượng cải trang thành phụ nữ khỏa thân, đồng thời yêu cầu nạn nhân thực hiện hành vi tương tự. Toàn bộ nội dung cuộc gọi đều bị Huy bí mật ghi lại.

Ngay sau đó, đối tượng sử dụng các video này để đe dọa phát tán đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân nếu không chuyển tiền “chuộc”. Vì lo sợ ảnh hưởng danh dự, nhiều nạn nhân đã chấp nhận chuyển tiền, dẫn đến việc bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không thực hiện các cuộc gọi video nhạy cảm với người lạ; cảnh giác với các tài khoản mới quen nhưng tỏ ra thân mật bất thường, dấu hiệu phổ biến của các đối tượng lừa đảo.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, người dân không nên chuyển tiền khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, bởi hành động này không giúp xóa video mà còn khiến nạn nhân tiếp tục bị tống tiền nhiều lần. Khi gặp tình huống tương tự, cần giữ bình tĩnh, lưu lại toàn bộ chứng cứ và nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Nguyễn Thành
