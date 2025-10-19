Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò giả mạo người đẹp dụ 'chat sex' để tống tiền

TPO - Các đối tượng sẽ làm quen với nạn nhân trên các trang mạng xã hội như Facebook, Telegram... sau đó dụ dỗ "chat sex" để lấy video, hình ảnh nhằm mục đích tống tiền.

Các đối tượng lừa đảo đe dọa nạn nhân chuyển tiền.

Ngày 19/10, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi, trong đó các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Telegram...) để dụ dỗ người dùng "chat sex" nhằm đe dọa, tống tiền.

Cụ thể, đối tượng lập tài khoản ảo, dùng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm để chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chat sex".

Trong quá trình "chat sex" (thường là qua video call), đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung nhạy cảm của nạn nhân.

Cuối cùng, chúng dùng video/hình ảnh này để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp.

Nhiều nạn nhân vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín đã chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo Công an.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác, không kết bạn, không trò chuyện với người lạ có dấu hiệu mời gọi, gạ gẫm các hoạt động nhạy cảm trên mạng xã hội.

Không tham gia các hội nhóm có nội dung đồi trụy hoặc trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ "chat sex".

Trường hợp bị đe dọa, yêu cầu chuyển tiền dưới hình thức này, tuyệt đối không chuyển tiền. Hãy đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.