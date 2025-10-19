Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

CSGT cả nước ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn: 2 tiếng rưỡi phát hiện gần 1.300 'ma men'

Thanh Hà
TPO - Trong ngày đầu lực lượng CSGT toàn quốc ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện gần 1.300 tài xế vi phạm.

nong-do-con-6055.jpg
Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn tài xế vào trưa 18/10.

Tối 18/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về tăng cường lực lượng CSGT kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc từ 12h đến 14h30 ngày 18/10.

Qua đó, lực lượng CSGT đã kiểm soát 48.214 lượt phương tiện (1.748 xe khách, 3.495 xe tải, 10.226 xe con, 31.902 xe mô tô, 843 xe thô sơ).

Kết quả lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp (2 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe mô tô, 17 xe thô sơ).

Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là Hà Nội (134 trường hợp), Hải Phòng (101 trường hợp), Thái Nguyên (90 trường hợp), Lào Cai (88 trường hợp), Bắc Ninh (88 trường hợp), Hưng Yên (70 trường hợp).

Theo Cục CSGT, việc kiểm soát này sẽ tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, xử lý theo chức năng và đặc thù của địa bàn.

Thanh Hà
