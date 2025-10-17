Xử phạt người phụ nữ để con ngồi trên nóc ô tô đang di chuyển

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế ô tô để con gái ngồi trên nóc khi xe đang di chuyển trên đường gây mất an toàn giao thông.

b1-7698.jpg
Lực lượng CSGT làm việc với nữ tài xế.

Ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh xe ô tô con biển kiểm soát 30E-743.XX lưu thông trên đường, để người ngồi trên nóc xe, gây phản cảm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 đã xác định người điều khiển xe ô tô trên là chị Đ.N.L (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, chị L thừa nhận vào 17h14 ngày 16/10, khi điều khiển xe ô tô trên đường Hoàng Minh Thảo (TP Hà Nội), do sơ suất để cửa sổ trời mở, con gái chị đã trèo lên nóc xe khi phương tiện đang di chuyển. Ngay sau khi phát hiện, chị đã yêu cầu con gái ngồi xuống và đóng cửa sổ trời lại.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Đ.N.L về hành vi “Chở người trên nóc xe”, quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, việc để người ngồi hoặc đứng trên nóc xe khi xe đang lưu thông là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo đảm an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông.

Thanh Hà
#Xử phạt vi phạm an toàn giao thông #Hành vi chở người trên nóc xe #Quy định xử phạt Nghị định 168/2024 #Nguy cơ mất an toàn khi để trẻ trên xe #Khuyến cáo nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông

