Xã hội

Google News

CSGT Hà Nội ngăn chặn người đàn ông say xỉn lái ô tô đi ngược chiều

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa ngăn chặn người đàn ông say xỉn lái ô tô đi ngược chiều ở cầu vượt Mai Dịch.

o-to.jpg
Xe ô tô bị hư hỏng, nổ 2 lốp.

Chiều 14/10, tiếp nhận tin báo từ người dân, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã ngăn chặn chiếc xe đi ngược chiều tại cầu vượt Mai Dịch (tuyến vành đai 3), đoạn thuộc phường Nghĩa Đô.

Xác minh nhanh người điều khiển phương tiện mang BKS Hà Nội là ông Trần Đức H (SN 1959, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội).

Tiến hành đo nồng độ cồn, xác định ông H vi phạm 1,263mg/ lít khí thở (cao gấp hơn 3 lần mức cồn cao nhất).

Tại hiện trường, xe của ông H bị hư hỏng và nổ 2 lốp.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ số 6 xác minh làm rõ những va chạm trước đó của phương tiện và các hành vi vi phạm.

Thanh Hà
#Ngăn chặn lái xe say xỉn ngược chiều #Vi phạm nồng độ cồn cao #Tình trạng phương tiện hư hỏng #Xử lý vi phạm giao thông Hà Nội #An toàn giao thông cầu vượt Mai Dịch

