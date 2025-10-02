Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người đi xe máy tử vong sau va chạm với ô tô ở Đại lộ Thăng Long

Thanh Hà
TPO - Đêm 1/10, một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô ở Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 2/10, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng liên quan giải quyết vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong ở Đại lộ Thăng Long.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 1/10, tại khu vực Đại lộ Thăng Long, gần cầu vượt An Khánh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô.

Vụ việc khiến người đàn ông đi xe máy văng ra xa, tử vong. Tại hiện trường, xe máy nằm giữa đường, hư hỏng nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc dành cho ô tô, cấm xe máy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà
#tai nạn giao thông Đại lộ Thăng Long #xe máy tử vong #va chạm ô tô và xe máy #đường cao tốc cấm xe máy #đội CSGT Hà Nội #giải quyết vụ tai nạn #cầu vượt An Khánh #nguyên nhân tai nạn #tử vong do va chạm #An toàn giao thông Hà Nội

