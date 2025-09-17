Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong sau va chạm với ô tô

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 17/9, một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Lúc này, xe ô tô đi tới xảy ra va chạm trực diện với xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

tai-nan-17.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 0h, tại cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân, hướng từ ngoại thành vào trung tâm thành phố.

Khi đến gần giữa cầu, xe đạp xảy ra va chạm với ô tô trên đường. Cú đâm mạnh khiến xe đạp và người điều khiển văng ra xa. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố giải quyết vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định danh tính nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 19/2, trên cầu Nhật Tân. Ô tô biển kiểm soát 29K-006.XX đi hướng trung tâm thành phố ra ngoại thành va chạm với 1 người đi xe máy ngược chiều ở làn ngoài cùng bên trái.

Va chạm đã khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị văng xa hàng chục mét.

Thanh Hà
#tai nạn cầu Nhật Tân #xe đạp ngược chiều Hà Nội #va chạm ô tô xe đạp #người đàn ông tử vong #tai nạn giao thông Hà Nội #công an điều tra vụ tai nạn #va chạm xe máy cầu Nhật Tân #tai nạn giao thông nghiêm trọng #phân luồng giao thông cầu Nhật Tân #điều tra nguyên nhân tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục