Xã hội

Google News

Cảnh tượng tại TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Ngay sau chiến thắng của đội tuyển trước tuyển Thái Lan trong trận chung kết nghẹt thở, đông đảo người dân tại quê nhà đã đổ ra đường ăn mừng nồng nhiệt.

img-7521.jpg
Khuya 18/12, ngay sau khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho tuyển Việt Nam trên đất Thái, tại quê nhà, hàng vạn người dân đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng ấn tượng của các chiến binh sao vàng. Ảnh: Ngô Tùng﻿
img-7530.jpg
Tại TPHCM, không khí ăn mừng diễn ra hết sức cuồng nhiệt khắp nhiều tuyến đường trung tâm cũng như ngoại vi.
img-7539.jpg
img-7550.jpg
img-7555.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong lúc 23h, hàng nghìn người dân, nhất là các bạn trẻ nô nức đổ về tuyến đường Phạm Văn Đồng hòa vào dòng người "đi bão" mừng chiến thắng quan trọng của đội tuyển. Mọi người liên tục hò hét, hô vang "Việt Nam, Việt Nam!"
img-7544.jpg
Dòng người đông đúc nối đuôi nhau trên tuyến đường huyết mạch này làm ùn ứ cục bộ một số đoạn.
img-7523.jpg
img-7544.jpg
img-7553.jpg
Trong không khí nô nức, háo hức, người dân tay cầm cờ đỏ sao vàng và huýt còi vang dội hết sức sôi động.
img-7566.jpg
Anh Hùng (33 tuổi, quê Hà Tĩnh, làm nghề lái taxi công nghệ) cho biết tối nay (18/12) đang chạy xe nhưng nghe người dân hò hét sôi động nên anh đã quyết định ngưng công việc để hòa chung không khí hào hứng của trận Chung kết. "Đến thời điểm hiệp 2 tôi quyết định về nhà và xin vợ đi xem và sau đó chở vợ đi bão luôn", anh Hùng chia sẻ khi đang cùng bà xã hòa vào dòng người đi mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.
img-7445-copy.jpg
Thấy ống kính phóng viên, cậu bé Tuấn Kiệt (12 tuổi) nhảy cẫng lên vui sướng sau khi ngỏ lời nhờ phóng viên chụp tấm ảnh hòa chung khí thế sôi nổi của dòng người "đi bão".
img-7407.jpg
Xuất phát từ đường Phan Văn Trị, nhóm bạn trẻ rủ nhau mang theo cờ Tổ quốc và nhiều "đạo cụ" và rảo bộ đi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nước nhà.
img-7427.jpg
Chủ nhân cùng thú cưng hòa vào không khí sôi nổi trong đêm thắng lợi của đội tuyển.
img-7515.jpg
Cậu bé cầm còi "thổi bùng" không khí hân hoan.
img-7483.jpg
img-7491.jpg
img-7502.jpg
img-7507.jpg
Không khí cuồng nhiệt trên đường phố TPHCM sau chiến thắng của tuyển Việt Nam.
img-7461.jpg
img-7465.jpg
img-7469.jpg
img-7473.jpg
Ai nấy đều bày tỏ niềm phấn khởi, hân hoan khi đội tuyển con cưng giành được thắng lợi sau những nỗ lực bền bỉ trong trận cầu nghẹt thở trên đất Thái.
img-7448.jpg
img-7456.jpg
img-7461.jpg
Bà con thể hiện tình yêu nồng nhiệt với những chiến binh sao vàng sau mỗi chiến thắng của đội tuyển.

Ngô Tùng
