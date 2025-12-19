Cảnh tượng tại TPHCM

TPO - Ngay sau chiến thắng của đội tuyển trước tuyển Thái Lan trong trận chung kết nghẹt thở, đông đảo người dân tại quê nhà đã đổ ra đường ăn mừng nồng nhiệt.
Ghi nhận của Tiền Phong lúc 23h, hàng nghìn người dân, nhất là các bạn trẻ nô nức đổ về tuyến đường Phạm Văn Đồng hòa vào dòng người "đi bão" mừng chiến thắng quan trọng của đội tuyển. Mọi người liên tục hò hét, hô vang "Việt Nam, Việt Nam!"
Trong không khí nô nức, háo hức, người dân tay cầm cờ đỏ sao vàng và huýt còi vang dội hết sức sôi động.
Không khí cuồng nhiệt trên đường phố TPHCM sau chiến thắng của tuyển Việt Nam.
Ai nấy đều bày tỏ niềm phấn khởi, hân hoan khi đội tuyển con cưng giành được thắng lợi sau những nỗ lực bền bỉ trong trận cầu nghẹt thở trên đất Thái.
Bà con thể hiện tình yêu nồng nhiệt với những chiến binh sao vàng sau mỗi chiến thắng của đội tuyển.