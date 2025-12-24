Lãnh đạo xã, phường kiến nghị hạn chế họp trực tiếp

TPO - Do khoảng cách xa, thời gian di chuyển hơn 3 tiếng mới đến trung tâm tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập, lãnh đạo phường Duyên Hải kiến nghị hạn chế đến mức thấp nhất họp trực tiếp, để xã, phường có thời gian tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Kiến nghị được đưa ra tại hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long, ngày 24/12.

Quang cảnh hội nghị.

Mất nhiều thời gian đi họp

Tổng kết của Sở Tài chính Vĩnh Long cho thấy năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 19/24 chỉ tiêu. Tuy nhiên, 5 chỉ tiêu chưa đạt gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) chỉ đạt hơn 5,8%, GRDP bình quân đầu người (82 triệu đồng/người/năm), tỷ trọng kinh tế nông nghiệp và phi nông nghiệp, nhà ở xã hội, tỷ lệ hộ nghèo. Thu ngân sách cả năm qua của tỉnh ước đạt hơn 22.400 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt hơn 67%, dự kiến hết năm tài chính sẽ giải ngân được khoảng 95% vốn kế hoạch...

Phát biểu trực tuyến từ điểm cầu phường Duyên Hải, ông Nguyễn Văn Lánh - Chủ tịch UBND - phường cho biết sau tổ chức lại chính quyền 2 cấp, sáp nhập tỉnh, nhiều sở ngành triển khai các nội dung liên quan, các xã phường cũng mất nhiều thời gian để dự nhiều cuộc họp, hội nghị. Điều này ảnh hưởng phần nào đến việc tiếp cận địa bàn quản lý và triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Ông Lánh đề xuất tỉnh tăng cường họp trực tuyến, trao đổi bằng văn bản điện tử, hạn chế đến mức thấp nhất họp trực tiếp. “Từ phường Duyên Hải, Long Vĩnh, Đông Hải đi tới trung tâm hành chính tỉnh mất khoảng 3 giờ đồng hồ, cả đi và về mất 6 giờ, rất tốn thời gian. Đôi khi nội dung cuộc họp trao đổi bằng điện thoại hoặc văn bản là được, hạn chế đến mức thấp nhất họp trực tiếp để xã, phường có thời gian tập trung thực hiện nhiệm vụ tại địa phương”, ông Lánh kiến nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Lâu phát biểu.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - cho biết bên cạnh những kết quả tỉnh đạt được của năm 2025, cần làm rõ nguyên nhân 5 chỉ tiêu chưa đạt. Làm rõ nguyên nhân khách quan để báo cáo cấp thẩm quyền, nguyên nhân chủ quan làm gì để rút kinh nghiệm sâu sắc, từ đó điều chỉnh, quyết tâm đạt và vượt mục tiêu trong năm tới.

Về chính quyền 2 cấp, ông Lâu lưu ý ưu tiên ổn định tổ chức, cán bộ, đoàn kết, những vấn đề còn ý kiến khác nhau phải đề ra tiêu chí, nguyên tắc chung để thống nhất thực hiện. Đẩy mạnh phân cấp về cơ sở nhưng phải hoàn thiện cơ sở pháp lý và năng lực cán bộ, rà soát, điều chuyển cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Phải ‘nuôi dưỡng’ doanh nghiệp

Về kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Lâu cho rằng, nông nghiệp vẫn được xác định là trụ cột, song không còn nhiều dư địa về sản lượng, cần chế biến sâu và công nghệ cao. Coi doanh nghiệp là động lực phát triển, phải nuôi dưỡng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư. Kiện toàn các ban quản lý dự án, lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, rà soát danh mục dự án trọng điểm để trình các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư.

"Các sở ngành, địa phương mạnh dạn đề xuất cắt giảm các thủ tục không cần thiết. Chấn chỉnh lề lối làm việc theo Kết luận 226 của Ban Bí thư, quán triệt, cụ thể hóa trong toàn tỉnh. Tăng cường họp trực tuyến, văn bản điện tử, lập các đoàn xuống hỗ trợ xã phường, hạn chế tối đa việc mời cán bộ xã về tỉnh làm việc, mất thời gian và tốn kém, để thời gian cho họ làm việc”, ông Lâu yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng yêu cầu, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép, gây sạt lở, biến đổi dòng chảy, xem bảo vệ tài nguyên khoảng sản là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Đào tạo cán bộ, nhân lực chất lượng cao bám sát nhu cầu thực tế của tỉnh, tránh đào tạo lãng phí…

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng hai con số (từ 10% trở lên), Sở Tài chính cần xây dựng kịch bản từng quý, tìm giải pháp tăng thu ngân sách bền vững. Đi kèm đó các sở ngành, địa phương quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, tập trung các công trình trọng điểm. Cùng với cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, chuẩn bị đất sạch và giá thuê cạnh tranh để thu hút đầu tư. Ưu tiên năng lượng sạch (điện gió) vì tiềm năng đóng góp ngân sách lớn.

“Năm 2026 phải nỗ lực ngay từ đầu năm. Trên tinh thần tập thể UBND, sở ngành đoàn kết, dân chủ, cởi mở, cố gắng điều hành, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ trong năm 2026”, ông Quang nói.