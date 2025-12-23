Vĩnh Long có bảng giá đất mới, cao nhất gần 44 triệu đồng/m2

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, áp dụng từ năm 2026.

Đây là bảng giá đất lần đầu của tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất với tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, trong đó mức giá đất cao nhất thuộc khu vực trung tâm tỉnh Trà Vinh cũ, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Cụ thể, mức giá cao nhất là 43,8 triệu đồng/m2 tại phường Trà Vinh, thuộc đường Phạm Thái Bường và đường Điện Biên Phủ (vòng xoay chợ Trà Vinh đến đường Phạm Hồng Thái); đường Điện Biên Phủ đoạn từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Trần Phú có giá gần 37 triệu đồng/m2…

Các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Tại khu vực Bến Tre cũ, mức giá cao nhất là Đại lộ Đông Tây, đường Đồng Khởi thuộc phường Phú Khương, đường Nguyễn Đình Chiểu ở phường An Hội có giá hơn 41 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại phường Bến Tre cao nhất 17 triệu đồng/m2…

Còn tại khu vực trung tâm tỉnh Vĩnh Long hiện nay, mức giá cao nhất 33,6 triệu đồng/m2 tại đường 1 tháng 5 (phường Long Châu); đường 3 tháng 2, Trưng Nữ Vương giá 32 triệu đồng/m2.

Tại phường Tân Hạnh, cao nhất là đường Nguyễn Huệ với 20,8 triệu đồng/m2. Còn ở phường Phước Hậu, đường Phó Cơ Điều (giáp cầu Vồng đến vòng xoay Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long) có giá 13 triệu đồng/m2; mức 12 triệu đồng/m2 thuộc đường Võ Văn Kiệt, đường Trần Đại Nghĩa.

Một góc khu vực trung tâm tỉnh Trà Vinh cũ.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Minh Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công bố công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, gửi kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể việc xử lý các hồ sơ đất đai đã tiếp nhận nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính trước ngày 1/1/2026, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá đất trên thị trường, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long cũ để kịp thời đề xuất điều chỉnh nếu có bất cập, chênh lệch cục bộ không hợp lý.

Liên quan đến đầu tư công, HĐND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành. Với các dự án bị điều chỉnh giảm vốn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, tập trung cao độ việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư để không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể dự án giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, UBND tỉnh Vĩnh Long phải rà soát, rút kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch vốn đầu tư công, tránh tình trạng giao vốn nhưng không có khả năng thực hiện dẫn đến phải điều chỉnh giảm lớn vào cuối giai đoạn, gây lãng phí nguồn lực. Đối với số vốn điều chỉnh giảm trong năm 2025, cần có phương án cân đối, ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng quy định. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chấn chỉnh, kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trễ thời gian theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long phát biểu bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh Vĩnh Long giao UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan tập trung chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính.

UBND tỉnh Vĩnh Long cũng được đề nghị khẩn trương thực hiện thủ tục để trình HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.