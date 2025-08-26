Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Lữ Quang Ngời làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 26/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên chính thức. Ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các mục tiêu kinh tế - xã hội, an sinh xã hội đều đạt và vượt mục tiêu.

vl1.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, chuyển đổi số; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, lưu ý, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Bà Yến đề nghị, Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long tập trung tham mưu Tỉnh ủy rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng làm cơ sở định hướng phát triển, tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ tới.

vl3.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long ra mắt.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 41 thành viên; Ban Thường vụ gồm 11 người

Ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Cảnh Kỳ
#Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long #Đại hội #Bí thư Đảng ủy #Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long #chỉ định #Ban Chấp hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục