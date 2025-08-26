Ông Lữ Quang Ngời làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới

TPO - Chiều 26/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên chính thức. Ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các mục tiêu kinh tế - xã hội, an sinh xã hội đều đạt và vượt mục tiêu.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, chuyển đổi số; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, lưu ý, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội



Bà Yến đề nghị, Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long tập trung tham mưu Tỉnh ủy rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng làm cơ sở định hướng phát triển, tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Long ra mắt.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 41 thành viên; Ban Thường vụ gồm 11 người



Ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.