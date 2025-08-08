Gỡ khó nhân sự cấp xã bằng 'ngân hàng cán bộ'

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã xây dựng 'ngân hàng cán bộ' để sẵn sàng đưa về xã khi có nhu cầu, điều động từ xã này sang xã kia, không để trống vị trí. Cán bộ cấp tỉnh về xã theo dạng tăng cường có thời hạn, các sở ngành rà soát từng xã theo lĩnh vực để đề xuất nguồn cán bộ.

Xây dựng 'ngân hàng cán bộ'

Ngày 8/8, tại Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp và Vĩnh Long về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã dần ổn định, các tỉnh đã tích cực triển khai, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo không gián đoạn hoạt động.

Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành chính vừa lớn vừa phức tạp, phải đảm bảo tiến độ, các văn bản cập nhật liên tục, nên có lúc có nơi bị động, lúng túng trong triển khai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CK

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã điều chuyển 240 cán bộ cấp tỉnh về cấp xã, bố trí giữ các chức danh chủ chốt. Cấp xã cơ bản đã bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn. Tuy nhiên, một số xã, phường còn thiếu cán bộ do chưa có nhân sự phù hợp, hoặc cán bộ, công chức nghỉ chưa kịp bổ sung.

Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho hay, tỉnh này đang thiếu hơn 400 nhân sự chuyên môn cấp xã, trong khi khối lượng công việc ở cấp xã tăng, có những việc chưa từng làm, nên áp lực lớn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng nhìn nhận, các hệ thống phần mềm quản lý vận hành chưa ổn định, còn chậm, lỗi, một số hệ thống chưa liên thông ảnh hưởng tới công việc.

Ông Phạm Thành Ngại – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Cà Mau nằm trong nhóm 9 tỉnh thành có số lượng cán bộ nghỉ việc nhiều.

"Tỉnh đã xây dựng 'ngân hàng cán bộ' để sẵn sàng đưa về xã khi có nhu cầu, điều động từ xã này sang xã kia, không để trống vị trí. Cán bộ cấp tỉnh về xã theo dạng tăng cường có thời hạn, các sở ngành rà soát từng xã theo lĩnh vực để đề xuất nguồn cán bộ", ông Ngãi nói về giải pháp bổ sung cán bộ cho cấp xã của tỉnh Cà Mau.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, sau sáp nhập tỉnh, nhiều cán bộ, công chức từ cấp lãnh đạo phòng trở xuống có nhu cầu về nhà ở công vụ, nhà lưu trú. Tuy nhiên, luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về vấn đề này.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng nêu ra một số phát sinh, như sau khi hợp nhất tỉnh, chưa có hướng dẫn cụ thể để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; việc thực hiện một số dự án và tiểu dự án còn nhiều bất cập, dẫn đến giải ngân vốn chậm hoặc không giải ngân được.

Lãnh đạo các tỉnh nêu ý kiến tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: CK

Về nhân sự cấp xã, ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh có 39 xã thiếu 282 biên chế, trong khi 55 xã dư 704 biên chế. Với cấp tỉnh, cán bộ phải thay đổi nơi làm sau hợp nhất tỉnh đã được thông qua mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng, đang bố trí nhà ở công vụ, cơ bản đến năm sau sẽ đủ.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ đủ xe công cho các xã. Sắp tới tỉnh có chính sách hỗ trợ mới cho cán bộ luân chuyển về cấp xã.

Theo ông Phong, đặc khu Phú Quốc và phường Rạch Giá đang chịu áp lực lớn do số dân rất đông, trong khi chưa có quy định về giải quyết thủ tục hành chính không địa giới hành chính. Bên cạnh đó, chưa có tiêu chí về nông thôn mới sau sắp xếp xã, nên các xã chưa có cơ sở để đặt ra mục tiêu, đưa vào văn kiện đại hội Đảng.

Bố trí cán bộ cấp xã còn cơ học

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận kết quả kinh tế - xã hội các địa phương đã đạt được trong nửa đầu năm, đặc biệt việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp cấp tỉnh đã cơ bản thông suốt.

Dù vậy, Phó Thủ tướng lưu ý, việc bố trí cán bộ cấp xã còn tương đối cơ học, đủ về số lượng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu trình độ, năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai. Trong khi số hồ sơ chuyển từ cấp huyện cũ về xã không nhỏ. Do đó, Ban chỉ đạo cấp tỉnh cần có giải pháp từ trên xuống, như Bộ Công Thương đã cử cán bộ về tỉnh, vậy tỉnh cần phân công cán bộ chuyên môn xuống xã.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn tiêu chí về chức danh, vị trí việc làm để bố trí cán bộ. Khi có tiêu chí, các địa phương xác định biên chế cho từng nơi, điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, có các chương trình đào tạo cụ thể, cầm tay chỉ việc. Cùng đó, các địa phương có thể tuyển chọn nhân sự hợp đồng, sau đó sử dụng biên chế dự phòng để tuyển chính thức; cân nhắc, đề xuất nhân lực cho các địa bàn đặc thù, đặc khu.

Ông Hà cũng lưu ý các địa phương đánh giá lại cơ sở vật chất, rà soát lại hệ thống phần mềm, đảm bảo hạ tầng liên thông. Hình thành mạng lưới hỗ trợ cho xã, phường theo hướng khu vực, liên xã, như với lĩnh vực phòng chống thiên tai, dịch bệnh, y tế...

“Chính phủ ghi nhận đề xuất của các tỉnh. Yêu cầu các bộ ngành tổng hợp có báo cáo việc gì đã giải quyết xong, việc gì đang xử lý, bao giờ xong, việc gì mới, xử lý bằng cách nào. Không ghi tiếp thu chung chung, tất cả các vấn đề cần trả lời cụ thể, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng", Phó Thủ tướng yêu cầu.