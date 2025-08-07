Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Kiện toàn bộ máy khuyến nông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cảnh Kỳ
TPO - Ngày 7/8, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, kiện toàn bộ máy khuyến nông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (KNQG), cho biết, tháng 4/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã quyết định chuyển Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sang trực thuộc Trung tâm KNQG.

Bộ NN&MT có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL; bổ nhiệm bà Huỳnh Kim Định - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm KNQG.

tp-thanh.jpg
Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia. Ảnh: CK

Thời gian tới, ông Lê Quốc Thanh cho biết, sẽ đánh giá hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp; hoạt động của hệ thống khuyến nông trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng đó, xây dựng bộ nhận diện, logo cho Đề án 1 triệu ha. Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn khuyến nông tại ĐBSCL về sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với liên kết tiêu thụ. Liên kết thị trường và phát triển chuỗi giá trị thủy sản, hỗ trợ xây dựng mối liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp; kinh tế tuần hoàn, sản xuất hữu cơ.

Lãnh đạo Bộ NN&MT giao Trung tâm KNQG lập Trung tâm khuyến nông vùng ĐBSCL để làm cầu nối giữa trung tâm quốc gia, bộ với địa phương trong vùng.

tp-nn.jpg
Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Thanh Nam trao quyết định cho bà Huỳnh Kim Định. Ảnh: CK

Bà Huỳnh Kim Định - Phó Giám đốc Trung tâm KNQG, cho biết, trong xu thế mới, khuyến nông giữ vai trò truyền thông, cụ thể hóa chính sách, chủ trương vào đời sống người dân, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Nhịp cầu kết nối nông dân – nhà khoa học – doanh nghiệp – thị trường.

Theo bà Định, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống khuyến nông giữ vai liên kết, điều phối về cơ sở dữ liệu chuyên ngành Trung ương – địa phương; truyền thông, đánh giá và kiến nghị chính sách, dự báo.

Cảnh Kỳ
#Bộ Nông nghiệp #Văn phòng ĐBSCL #bổ nhiệm nhân sự #khuyến nông #phát triển nông thôn #đồng bằng sông Cửu Long #nông nghiệp bền vững

