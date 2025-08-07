Thủ tướng đề nghị các địa phương nêu vướng mắc cần tháo gỡ trong vận hành chính quyền 2 cấp

TPO - Sáng 7/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các địa phương nêu vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ.

Phiên họp có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các bộ trưởng, Trợ lý Tổng Bí thư cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã bước sang tháng 8, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi công việc nhiều, đòi hỏi phải tăng tốc, bứt phá hơn nữa.

Nhìn lại 7 tháng vừa qua, Thủ tướng đánh giá, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức.

Ở trong nước, chúng ta triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để vận hành thông suốt, hiệu quả bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8,3 - 8,5% và ứng phó với các biến động của thị trường thế giới; triển khai "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị…

Thủ tướng khẳng định, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ, ngành, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra.

Nổi bật là, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, không để ai thiếu ăn thiếu mặc.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi phải chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả. Các động lực tăng trưởng mới đi vào cuộc sống chưa mạnh mẽ; thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà, vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình; các địa phương nêu các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ; phân tích các bài học kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.